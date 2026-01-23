BREAKING: EURUSD ปรับตัวตอบรับ 🗽 ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐต่ำกว่าคาด

ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐ (Jobless claims): 200k เทียบกับคาดการณ์ 209k และก่อนหน้า 198k
GDP ไตรมาส 4 สหรัฐ (QoQ Final): 4.4% เทียบกับคาดการณ์ 4.3% และก่อนหน้า 4.3%
EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง
Source: xStation5
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., US Bureau of Labor Statistics (BLS)
BoJ คงอัตราดอกเบี้ย แม้ปรับมุมมองเชิงเข้มงวดมากขึ้น แล้ว USDJPY จะไปทางไหนต่อ?
สรุปข่าวเช้า 23 มกราคม 2026
น้ำมันร่วงต่ำกว่า $64 หลังข้อมูล EIA 📌 NATGAS ดิ่ง แม้รายงานสต็อกเป็นบวก
ทองคำขึ้น 1% เงินพุ่ง 3% 📈 โลหะมีค่าใกล้แตะระดับสูงสุดอีกครั้ง