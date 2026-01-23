อ่านเพิ่มเติม
09:06 · 23 มกราคม 2026

BREAKING: EURUSD ปรับตัวตอบรับ 🗽 ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐต่ำกว่าคาด

ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐ (Jobless claims): 200k เทียบกับคาดการณ์ 209k และก่อนหน้า 198k

GDP ไตรมาส 4 สหรัฐ (QoQ Final): 4.4% เทียบกับคาดการณ์ 4.3% และก่อนหน้า 4.3%

EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง

 

Source: xStation5

 

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., US Bureau of Labor Statistics (BLS)

