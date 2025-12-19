อ่านเพิ่มเติม
08:44 · 19 ธันวาคม 2025

BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้นหลังตัวเลข US CPI ต่ำกว่าคาด 📌

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

US CPI – พฤศจิกายน 2025: ตัวเลขอ่อนกว่าคาด

ข้อมูลสำคัญ:

  • Headline CPI: 2.7% YoY (คาด 3.1%; ก่อนหน้า 3.0%)

  • Core CPI: 2.6% YoY (คาด 3.0%; ก่อนหน้า 3.0%)

  • การเพิ่มขึ้นของเดือนพฤศจิกายนคิดเป็น +0.2% ในช่วง ก.ย.–พ.ย.

  • Core CPI เพิ่มเพียง 0.2% ในสองเดือน ได้รับแรงหนุนจาก ค่าเช่าที่อยู่อาศัยอ่อนตัว และราคาสินค้าอาหารและพลังงานเพิ่มเล็กน้อย

ข้อสังเกตสำคัญ:

  • ข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลเดือนตุลาคม ทำให้ BLS ต้องสมมติ CPI คงที่สำหรับเดือนนั้น

  • แม้จะมีความไม่แน่นอนนี้ แนวโน้ม disinflation ยังคงอยู่ โดย Core CPI ชะลอตัวและพลังงาน/อาหารเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยต่อปี

ผลกระทบต่อตลาด:

  • ตลาดเอนเอียงไปทาง dovish มากขึ้น

    • Rate futures ชี้ โอกาสผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยรวม 62 bps ในปีหน้า

    • Fed swaps เพิ่มคาดการณ์การผ่อนคลายในปลายปี 2026

    • โอกาสลดดอกเบี้ยเดือนมกราคมอยู่ราว 29%

  • สำหรับนักลงทุน รายงานสนับสนุน ภาพรวมเงินเฟ้อเย็นตัว แต่ความบิดเบี้ยวจากการปิดทำการหมายความว่า Fed และตลาดจะตีความความอ่อนตัวนี้อย่างระมัดระวัง

 

 

 

19 ธันวาคม 2025, 16:19

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
19 ธันวาคม 2025, 14:24

BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
19 ธันวาคม 2025, 14:23

การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
19 ธันวาคม 2025, 14:22

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก