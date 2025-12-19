BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้นหลังตัวเลข US CPI ต่ำกว่าคาด 📌

US CPI – พฤศจิกายน 2025: ตัวเลขอ่อนกว่าคาด
ข้อมูลสำคัญ:
-
Headline CPI: 2.7% YoY (คาด 3.1%; ก่อนหน้า 3.0%)
-
Core CPI: 2.6% YoY (คาด 3.0%; ก่อนหน้า 3.0%)
-
การเพิ่มขึ้นของเดือนพฤศจิกายนคิดเป็น +0.2% ในช่วง ก.ย.–พ.ย.
-
Core CPI เพิ่มเพียง 0.2% ในสองเดือน ได้รับแรงหนุนจาก ค่าเช่าที่อยู่อาศัยอ่อนตัว และราคาสินค้าอาหารและพลังงานเพิ่มเล็กน้อย
ข้อสังเกตสำคัญ:
-
ข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลเดือนตุลาคม ทำให้ BLS ต้องสมมติ CPI คงที่สำหรับเดือนนั้น
-
แม้จะมีความไม่แน่นอนนี้ แนวโน้ม disinflation ยังคงอยู่ โดย Core CPI ชะลอตัวและพลังงาน/อาหารเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยต่อปี
ผลกระทบต่อตลาด:
-
ตลาดเอนเอียงไปทาง dovish มากขึ้น
-
Rate futures ชี้ โอกาสผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยรวม 62 bps ในปีหน้า
-
Fed swaps เพิ่มคาดการณ์การผ่อนคลายในปลายปี 2026
-
โอกาสลดดอกเบี้ยเดือนมกราคมอยู่ราว 29%
-
-
สำหรับนักลงทุน รายงานสนับสนุน ภาพรวมเงินเฟ้อเย็นตัว แต่ความบิดเบี้ยวจากการปิดทำการหมายความว่า Fed และตลาดจะตีความความอ่อนตัวนี้อย่างระมัดระวัง
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
สรุปข่าวเช้า