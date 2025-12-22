BREAKING: คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังเผยแพร่ ข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักร

ข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักร:
GDP YoY: 1.3% (คาดการณ์ 1.3%, ก่อนหน้า 1.3%)
GDP QoQ: 0.1% (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%)
แม้ว่าข้อมูลจะตรงตามคาด แต่ค่าเงิน ปอนด์อังกฤษ (GBP) ปรับตัวขึ้นหลังการประกาศ ซึ่งอาจสะท้อนว่าตลาดบางส่วนคาดว่าจะมีการปรับลด GDP ต่ำกว่าเดิม ตามทฤษฎี ข้อมูลที่ชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจมักถือเป็นสัญญาณเชิง “hawkish” สำหรับค่าเงิน ทำให้ความเป็นไปได้ของนโยบายธนาคารกลางที่เข้มงวดขึ้นสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการประกาศรอบนี้ไม่ได้สร้างความแปลกใจมากนักและดูเหมือนมีผลต่อการปรับเปลี่ยนความคาดหวังน้อย แต่ค่าเงินปอนด์ก็ยังคงปรับตัวขึ้นหลังประกาศ
ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY
สรุปข่าวเช้า
Daily Summary: Holiday Commodity Fever
Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส