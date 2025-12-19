อ่านเพิ่มเติม
14:24 · 19 ธันวาคม 2025

BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง

GBP/USD
ตัวเลข UK Retail Sales เดือนตุลาคม ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดประเมินไว้ในเกือบทุกหมวด

  • รวมเชื้อเพลิง (M/M): -0.1% (คาด +0.3%; ก่อนหน้า -1.1%; ปรับทบทวน -0.9%)

  • รวมเชื้อเพลิง (Y/Y): +0.6% (คาด +0.9%; ก่อนหน้า +0.2%; ปรับทบทวน +0.6%)

  • ไม่รวมเชื้อเพลิง (M/M): -0.2% (คาด +0.1%; ก่อนหน้า -1.0%; ปรับทบทวน -0.8%)

  • ไม่รวมเชื้อเพลิง (Y/Y): +1.2% (คาด +1.5%; ก่อนหน้า +1.2%; ปรับทบทวน +1.6%)

ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำสัญญาณ ความอ่อนแอของตลาดแรงงานอังกฤษ และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ซึ่งอาจ เพิ่มโอกาสให้ BoE เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย เร็วกว่าที่คาด ส่งผลให้ GBPUSD อ่อนค่าลง หลังการประกาศข้อมูล

 

 

