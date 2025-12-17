BREAKING: เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด 🇬🇧📉 GBPUSD อ่อนค่าลง 0.2%

07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน
CPI: จริง 3.2% YoY | คาดการณ์ 3.5% YoY | ก่อนหน้า 3.6% YoY
CPI: จริง -0.2% MoM | คาดการณ์ 0.0% MoM | ก่อนหน้า 0.4% MoM
Core CPI: จริง 3.2% YoY | คาดการณ์ 3.4% YoY | ก่อนหน้า 3.4% YoY
Core CPI: จริง -0.2% MoM | ก่อนหน้า 0.3% MoM
Core PPI Output: จริง 0.0% MoM | ก่อนหน้า 0.1% MoM
Core PPI Output: จริง 3.5% YoY | ก่อนหน้า 3.6% YoY
RPI: จริง -0.4% MoM | ก่อนหน้า 0.3% MoM
Core RPI: จริง 3.7% YoY | ก่อนหน้า 4.2% YoY
Core RPI: จริง -0.5% MoM | ก่อนหน้า 0.3% MoM
เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรทั้ง CPIH และ CPI ชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน 2025 โดย CPIH รายปีอยู่ที่ 3.5% (จาก 3.8%) และ CPI อยู่ที่ 3.2% (จาก 3.6%)
การชะลอตัวดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากราคาที่ลดลงของอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์และยาสูบ เสื้อผ้า รวมถึงต้นทุนที่อยู่อาศัยของเจ้าของบ้าน
เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย สะท้อนการเติบโตของราคาสินค้าและบริการที่อ่อนแรงลง ขณะที่ราคาบริการหลัก เช่น การศึกษา และ สาธารณสุข ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 100 ชั่วโมง หลังข้อมูลเงินเฟ้อเปิดทางให้ตลาดกลับมาคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้ง อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังคงอยู่ที่ 4% ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งยังถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว หลังจากสหรัฐเริ่มลดดอกเบี้ยไปก่อนหน้า
แรงกดดันต่อค่าเงินปอนด์ในวงกว้างมาจาก ความแตกต่างของการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย ท่ามกลางท่าทีเชิงเข้มงวด (hawkish) ของประเทศในกลุ่ม G10 ส่วนใหญ่
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
สรุปข่าวเช้า