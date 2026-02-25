BREAKING: เยอรมนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง แต่ GDP ตรงตามคาด

BREAKING: เยอรมนี – ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง, GDP ตรงตามคาด
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (GfK Consumer Sentiment) ของ Germany ปรับตัวลงเหลือ -24.7 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ -23 และลดจาก -24.1 ในรอบก่อนหน้า แสดงถึงความกังวลของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
GDP รายปีเติบโต 0.6% YoY ตรงตามคาด และเติบโต 0.3% QoQ เหมือนเดิมเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
สรุป: แม้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง แต่ตัวเลข GDP ยังคงสอดคล้องกับคาดการณ์ ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมยังมีแนวโน้มมั่นคงในระดับหนึ่ง
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยุโรปและดัชนี PPI สหรัฐฯ เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา
ข่าวเด่นวันนี้ 27 ก.พ.