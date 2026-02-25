อ่านเพิ่มเติม
14:52 · 25 กุมภาพันธ์ 2026

BREAKING: เยอรมนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง แต่ GDP ตรงตามคาด

-
-
Open account Download free app

BREAKING: เยอรมนี – ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง, GDP ตรงตามคาด

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (GfK Consumer Sentiment) ของ Germany ปรับตัวลงเหลือ -24.7 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ -23 และลดจาก -24.1 ในรอบก่อนหน้า แสดงถึงความกังวลของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

  • GDP รายปีเติบโต 0.6% YoY ตรงตามคาด และเติบโต 0.3% QoQ เหมือนเดิมเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สรุป: แม้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง แต่ตัวเลข GDP ยังคงสอดคล้องกับคาดการณ์ ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมยังมีแนวโน้มมั่นคงในระดับหนึ่ง

27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:22

GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:20

GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
27 กุมภาพันธ์ 2026, 15:00

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยุโรปและดัชนี PPI สหรัฐฯ เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา
27 กุมภาพันธ์ 2026, 09:03

ข่าวเด่นวันนี้ 27 ก.พ.
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก