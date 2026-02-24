อ่านเพิ่มเติม
17:19 · 24 กุมภาพันธ์ 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดรอติดตามข้อมูลจาก US Conference Board และคำพูดของสมาชิก Fed

Today’s economic calendar is relatively light, with investors focusing on the Conference Board consumer sentiment data and speeches from Federal Reserve officials, which may provide further insight into the direction of monetary policy and the current state of the US economy. Ahead of the session, earnings from home improvement retailer Home Depot (HD.US) will be released.

Macro calendar

 

12:15 GMT – สหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP, ก่อนหน้า 10.25k

13:00 GMT – สหรัฐฯ, ดัชนีราคาบ้าน 20 เมือง, คาดการณ์ 1.3% เทียบกับ 1.4% ก่อนหน้า

13:00 GMT – สหรัฐฯ, ดัชนีราคาบ้าน, คาดการณ์ 0.3% เทียบกับ 0.6% ก่อนหน้า

14:00 GMT – สหรัฐฯ, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB, คาดการณ์ 87.1 เทียบกับ 84.5 ก่อนหน้า

14:00 GMT – สหรัฐฯ, ยอดขายส่ง, คาดการณ์ 0.2% m/m เทียบกับ 1.3% ก่อนหน้า

14:00 GMT – สหรัฐฯ, ดัชนี Richmond Fed, คาดการณ์ -6 เทียบกับ -5 ก่อนหน้า

20:30 GMT – สหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ API

ผู้พูดจากธนาคารกลาง (GMT)

  • 09:30 GMT – Kocher ของ ECB
  • 12:00 GMT – Goolsbee ของ Fed
  • 13:00 GMT – Bostic ของ Fed
  • 13:10 GMT – Waller ของ Fed
  • 13:35 GMT – Collins ของ Fed
  • 19:15 GMT – Barkin ของ Fed

US30 (D1 interval)

Source: xStation5

