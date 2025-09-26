อ่านเพิ่มเติม

BREAKING: GDP ถูกปรับขึ้นครั้งใหญ่ ยอดเคลมลดลง EUR/USD แตะ 1.17

08:33 26 กันยายน 2025

 

Final Q2 GDP: ปรับขึ้นเป็น 3.8% (คาดการณ์: 3.3%; เดิม: 3.3%, Q1: -0.5%).
➡️ การปรับขึ้นหลักมาจาก การส่งออกสุทธิ ที่ออกมาดีกว่าการประเมินก่อนหน้า

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

GDP Price Index Q2: 2.1% (คาดการณ์: 2.0%; เดิม: 2.0%, Q1: 3.8%).

Core PCE Prices Q2: 2.6% (คาดการณ์: 2.5%; เดิม: 2.5%, Q1: 3.5%).

Initial Jobless Claims: 218k (คาดการณ์: 233k; เดิม: 232k).

Trade balance เดือนสิงหาคม: -85.5B$ (คาดการณ์: -95.7B$; เดิม: -103.6B$).

Durables Goods Orders เดือนสิงหาคม: +2.9% MoM (คาดการณ์: -0.3% MoM; เดิม: -2.7% MoM).

Core Durables Goods Orders: +0.4% MoM (คาดการณ์: -0.1% MoM; เดิม: +1.1% MoM).

Strong US Data Fuels Dollar Rally, Challenges Fed Rate Cut Outlook

ชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด โดยมีการปรับขึ้น GDP ไตรมาส 2 อย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลดุลการค้ามาดีกว่าคาด และ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น ลดลง กลับสู่ระดับต่ำ สะท้อนว่าการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้อาจเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว

ขณะเดียวกัน คำสั่งซื้อสินค้าคงทน ฟื้นตัวแรง แม้จะได้รับแรงหนุนหลักจากคำสั่งซื้อภาคขนส่ง แต่ คำสั่งซื้อพื้นฐาน (Core) ก็ฟื้นตัวด้วย บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งโดยรวมของเศรษฐกิจ

โดยรวมแล้ว ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนภาพเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
💵 ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นชัดเจน กด EUR/USD ลงมาทดสอบระดับ 1.1700
📉 ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรง ตลาดมองข้อมูลนี้ว่าเป็น สัญญาณ Hawkish
❗ ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอาจทำให้สมาชิกเฟดบางส่วนตั้งคำถามว่า การลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ยังมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อแรงกดดันเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาอยู่

Growth is driven mainly by net exports but there is also a positive contribution from consumption and fixed investment, which indicates that even without tariffs turbulence, the change should be positive. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

EURUSD has decreased significantly today due to strong data package from the USD which undermines probability of further Fed cuts this year. Source: xStation5

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
 

Market is not sure about future cuts from the Fed after very positive data from the US economy. US500 is below opening price after recent roll-over. Source: xStation5

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก