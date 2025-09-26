BREAKING: GDP ถูกปรับขึ้นครั้งใหญ่ ยอดเคลมลดลง EUR/USD แตะ 1.17

Final Q2 GDP: ปรับขึ้นเป็น 3.8% (คาดการณ์: 3.3%; เดิม: 3.3%, Q1: -0.5%).
➡️ การปรับขึ้นหลักมาจาก การส่งออกสุทธิ ที่ออกมาดีกว่าการประเมินก่อนหน้า
GDP Price Index Q2: 2.1% (คาดการณ์: 2.0%; เดิม: 2.0%, Q1: 3.8%).
Core PCE Prices Q2: 2.6% (คาดการณ์: 2.5%; เดิม: 2.5%, Q1: 3.5%).
Initial Jobless Claims: 218k (คาดการณ์: 233k; เดิม: 232k).
Trade balance เดือนสิงหาคม: -85.5B$ (คาดการณ์: -95.7B$; เดิม: -103.6B$).
Durables Goods Orders เดือนสิงหาคม: +2.9% MoM (คาดการณ์: -0.3% MoM; เดิม: -2.7% MoM).
Core Durables Goods Orders: +0.4% MoM (คาดการณ์: -0.1% MoM; เดิม: +1.1% MoM).
Strong US Data Fuels Dollar Rally, Challenges Fed Rate Cut Outlook
ชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด โดยมีการปรับขึ้น GDP ไตรมาส 2 อย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลดุลการค้ามาดีกว่าคาด และ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น ลดลง กลับสู่ระดับต่ำ สะท้อนว่าการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้อาจเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว
ขณะเดียวกัน คำสั่งซื้อสินค้าคงทน ฟื้นตัวแรง แม้จะได้รับแรงหนุนหลักจากคำสั่งซื้อภาคขนส่ง แต่ คำสั่งซื้อพื้นฐาน (Core) ก็ฟื้นตัวด้วย บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งโดยรวมของเศรษฐกิจ
โดยรวมแล้ว ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนภาพเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
💵 ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นชัดเจน กด EUR/USD ลงมาทดสอบระดับ 1.1700
📉 ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรง ตลาดมองข้อมูลนี้ว่าเป็น สัญญาณ Hawkish
❗ ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอาจทำให้สมาชิกเฟดบางส่วนตั้งคำถามว่า การลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ยังมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อแรงกดดันเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาอยู่