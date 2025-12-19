BREAKING: NATGAS ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังรายงาน EIA ปริมาณสำรองต่ำกว่าคาด

NATGAS – ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ EIA พฤศจิกายน
-
Actual: -167 Bcf
-
คาดการณ์: -176 Bcf
-
ก่อนหน้า: -177 Bcf
สรุป:
-
ปริมาณสำรองลดลง น้อยกว่าที่ตลาดคาด แสดงว่าความต้องการอาจถูก ประเมินสูงเกินไปเล็กน้อย
-
ระดับสำรองปัจจุบัน ลดลงเข้าสู่ค่าเฉลี่ย 5 ปี
-
บ่งชี้ว่า ปัญหาอุปทานเกินที่ครองตลาดก่อนหน้านี้เกือบหมดไปแล้ว
ผลกระทบ: ราคา NATGAS ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่แนวโน้มระยะกลางยังคงต้องติดตาม อุปสงค์และปริมาณสต็อก เพิ่มเติม
Source: EIA
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
สรุปข่าวเช้า