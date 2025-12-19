อ่านเพิ่มเติม
08:48 · 19 ธันวาคม 2025

BREAKING: NATGAS ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังรายงาน EIA ปริมาณสำรองต่ำกว่าคาด

NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

NATGAS – ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ EIA พฤศจิกายน

  • Actual: -167 Bcf

  • คาดการณ์: -176 Bcf

  • ก่อนหน้า: -177 Bcf

สรุป:

  • ปริมาณสำรองลดลง น้อยกว่าที่ตลาดคาด แสดงว่าความต้องการอาจถูก ประเมินสูงเกินไปเล็กน้อย

  • ระดับสำรองปัจจุบัน ลดลงเข้าสู่ค่าเฉลี่ย 5 ปี

  • บ่งชี้ว่า ปัญหาอุปทานเกินที่ครองตลาดก่อนหน้านี้เกือบหมดไปแล้ว

ผลกระทบ: ราคา NATGAS ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่แนวโน้มระยะกลางยังคงต้องติดตาม อุปสงค์และปริมาณสต็อก เพิ่มเติม

 

Source: EIA

 

 

19 ธันวาคม 2025, 16:19

19 ธันวาคม 2025, 14:24

19 ธันวาคม 2025, 14:23

19 ธันวาคม 2025, 14:22

