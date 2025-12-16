BREAKING: ดัชนี NY Empire ต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก! 📉

14:30 – NY Empire State Index (ธ.ค.)
-
ผลประกาศ: -3.9
-
คาดการณ์: 9.9
-
ก่อนหน้า: 18.7
ดัชนี NY Empire State ปรับตัวลดลงอย่างไม่คาดคิดและค่อนข้างรุนแรง โดยแบบสำรวจนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของ ผู้จัดการและซีอีโอ 200 อันดับแรกของรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นรัฐที่ร่ำรวยที่สุดของสหรัฐฯ แม้ในช่วงฤดูกาลคริสต์มาสก็พบว่าความเชื่อมั่นของบริษัทใหญ่ ๆ อ่อนแอกว่าที่หลายคนคาด
นักลงทุนควรจับตา ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์และเดือนข้างหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเป็นเพียงข้อมูลเฉพาะครั้งนี้ หรือเป็นสัญญาณแนวโน้มที่กว้างขึ้น
