08:37 · 16 ธันวาคม 2025

BREAKING: ดัชนี NY Empire ต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก! 📉

14:30 – NY Empire State Index (ธ.ค.)

  • ผลประกาศ: -3.9

  • คาดการณ์: 9.9

  • ก่อนหน้า: 18.7

ดัชนี NY Empire State ปรับตัวลดลงอย่างไม่คาดคิดและค่อนข้างรุนแรง โดยแบบสำรวจนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของ ผู้จัดการและซีอีโอ 200 อันดับแรกของรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นรัฐที่ร่ำรวยที่สุดของสหรัฐฯ แม้ในช่วงฤดูกาลคริสต์มาสก็พบว่าความเชื่อมั่นของบริษัทใหญ่ ๆ อ่อนแอกว่าที่หลายคนคาด

นักลงทุนควรจับตา ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์และเดือนข้างหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเป็นเพียงข้อมูลเฉพาะครั้งนี้ หรือเป็นสัญญาณแนวโน้มที่กว้างขึ้น

 

