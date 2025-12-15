ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลผลิตอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป, อัตราเงินเฟ้อในแคนาดา

วันจันทร์จะไม่ใช่วันที่เบาบางเป็นพิเศษในเรื่องการประกาศเศรษฐกิจมหภาค แม้ว่าความสนใจส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา
หลังจากข้อมูลจากสวิตเซอร์แลนด์ นักลงทุนในยุโรปจะจับตามองตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมของเดือนตุลาคมอย่างใกล้ชิด แม้ว่าข้อมูลจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคม แต่กลับฟื้นตัวได้ต่ำกว่าที่คาดไว้มาก (1.2% เทียบกับคาดการณ์ 2.1%) โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากภาคสินค้าบริโภค สำหรับนักลงทุน การประกาศครั้งนี้จึงถือเป็นตัวทดสอบสัญญาณล่าสุดของ ECB ที่ชี้ไปยังการคาดการณ์การเติบโตที่สูงขึ้นของยูโรโซน ในโปแลนด์ จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รอบสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนด้วย
ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จะมีการประกาศชุดข้อมูลจากแคนาดา โดยตัวเลข CPI จะมีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยที่ยังดำเนินอยู่ ในสหรัฐอเมริกา การประกาศเพียงอย่างเดียวจะเป็น PMI ภาคการผลิตประจำภูมิภาคนิวยอร์ก
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:
-
07:30 GMT, สวิตเซอร์แลนด์ – ดัชนีเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน:
-
PPI: ปัจจุบัน -1.6% YoY; ก่อนหน้า -1.7% YoY
-
PPI: ปัจจุบัน -0.5% MoM; ก่อนหน้า -0.3% MoM
-
-
09:00 GMT, โปแลนด์ – ดัชนีเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน:
-
CPI: คาดการณ์ 2.4% YoY; ก่อนหน้า 2.8% YoY
-
CPI: คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า 0.1% MoM
-
-
10:00 GMT, ยูโรโซน – ผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม:
-
ผลผลิตอุตสาหกรรม: ก่อนหน้า 1.2% YoY
-
ผลผลิตอุตสาหกรรม: ก่อนหน้า 0.2% MoM
-
-
13:15 GMT, แคนาดา – การเริ่มสร้างบ้านเดือนพฤศจิกายน:
-
ก่อนหน้า 232.8k
-
-
13:30 GMT, แคนาดา – ยอดขายภาคการผลิตเดือนตุลาคม:
-
คาดการณ์ -1.1% MoM; ก่อนหน้า 3.3% MoM
-
-
13:30 GMT, แคนาดา – ดัชนีเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน:
-
CPI รายเดือน: ก่อนหน้า 0.2% MoM
-
CPI รายปี: ก่อนหน้า 2.2% YoY
-
Core CPI รายเดือน: ก่อนหน้า 0.6% MoM
-
Core CPI รายปี: ก่อนหน้า 2.9% YoY
-
Common CPI: ก่อนหน้า 2.7% YoY
-
Trimmed CPI: ก่อนหน้า 3.0% YoY
-
Median CPI: ก่อนหน้า 2.9% YoY
-
-
13:30 GMT, สหรัฐอเมริกา – NY Empire State Manufacturing Index เดือนธันวาคม:
-
ก่อนหน้า 18.70
-
-
15:30 GMT, สหรัฐอเมริกา – การกล่าวสุนทรพจน์โดย John Williams สมาชิก FOMC
-
00:30 GMT, ญี่ปุ่น – ดัชนี PMI เดือนธันวาคม:
-
au Jibun Bank Services PMI: ก่อนหน้า 53.2
-
au Jibun Bank Manufacturing PMI: ก่อนหน้า 48.7
-
Manufacturing & Services PMI: ก่อนหน้า 52.0
-
ข่าวเด่น
ปฏิทินเศรษฐกิจ: แบบสำรวจ Ifo, เงินเฟ้อยูโรโซน และถ้อยแถลงจาก FOMC
BREAKING: เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด 🇬🇧📉 GBPUSD อ่อนค่าลง 0.2%
สรุปข่าวเช้า