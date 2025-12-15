อ่านเพิ่มเติม
15:34 · 15 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลผลิตอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป, อัตราเงินเฟ้อในแคนาดา

Euro coins
EUR/CAD
ฟอเร็ก
-
-

วันจันทร์จะไม่ใช่วันที่เบาบางเป็นพิเศษในเรื่องการประกาศเศรษฐกิจมหภาค แม้ว่าความสนใจส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา

หลังจากข้อมูลจากสวิตเซอร์แลนด์ นักลงทุนในยุโรปจะจับตามองตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมของเดือนตุลาคมอย่างใกล้ชิด แม้ว่าข้อมูลจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคม แต่กลับฟื้นตัวได้ต่ำกว่าที่คาดไว้มาก (1.2% เทียบกับคาดการณ์ 2.1%) โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากภาคสินค้าบริโภค สำหรับนักลงทุน การประกาศครั้งนี้จึงถือเป็นตัวทดสอบสัญญาณล่าสุดของ ECB ที่ชี้ไปยังการคาดการณ์การเติบโตที่สูงขึ้นของยูโรโซน ในโปแลนด์ จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รอบสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนด้วย

ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จะมีการประกาศชุดข้อมูลจากแคนาดา โดยตัวเลข CPI จะมีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยที่ยังดำเนินอยู่ ในสหรัฐอเมริกา การประกาศเพียงอย่างเดียวจะเป็น PMI ภาคการผลิตประจำภูมิภาคนิวยอร์ก

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:

  • 07:30 GMT, สวิตเซอร์แลนด์ – ดัชนีเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน:

    • PPI: ปัจจุบัน -1.6% YoY; ก่อนหน้า -1.7% YoY

    • PPI: ปัจจุบัน -0.5% MoM; ก่อนหน้า -0.3% MoM

  • 09:00 GMT, โปแลนด์ – ดัชนีเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน:

    • CPI: คาดการณ์ 2.4% YoY; ก่อนหน้า 2.8% YoY

    • CPI: คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า 0.1% MoM

  • 10:00 GMT, ยูโรโซน – ผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม:

    • ผลผลิตอุตสาหกรรม: ก่อนหน้า 1.2% YoY

    • ผลผลิตอุตสาหกรรม: ก่อนหน้า 0.2% MoM

  • 13:15 GMT, แคนาดา – การเริ่มสร้างบ้านเดือนพฤศจิกายน:

    • ก่อนหน้า 232.8k

  • 13:30 GMT, แคนาดา – ยอดขายภาคการผลิตเดือนตุลาคม:

    • คาดการณ์ -1.1% MoM; ก่อนหน้า 3.3% MoM

  • 13:30 GMT, แคนาดา – ดัชนีเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน:

    • CPI รายเดือน: ก่อนหน้า 0.2% MoM

    • CPI รายปี: ก่อนหน้า 2.2% YoY

    • Core CPI รายเดือน: ก่อนหน้า 0.6% MoM

    • Core CPI รายปี: ก่อนหน้า 2.9% YoY

    • Common CPI: ก่อนหน้า 2.7% YoY

    • Trimmed CPI: ก่อนหน้า 3.0% YoY

    • Median CPI: ก่อนหน้า 2.9% YoY

  • 13:30 GMT, สหรัฐอเมริกา – NY Empire State Manufacturing Index เดือนธันวาคม:

    • ก่อนหน้า 18.70

  • 15:30 GMT, สหรัฐอเมริกา – การกล่าวสุนทรพจน์โดย John Williams สมาชิก FOMC

  • 00:30 GMT, ญี่ปุ่น – ดัชนี PMI เดือนธันวาคม:

    • au Jibun Bank Services PMI: ก่อนหน้า 53.2

    • au Jibun Bank Manufacturing PMI: ก่อนหน้า 48.7

    • Manufacturing & Services PMI: ก่อนหน้า 52.0

17 ธันวาคม 2025, 20:00

ข่าวเด่น
17 ธันวาคม 2025, 15:42

ปฏิทินเศรษฐกิจ: แบบสำรวจ Ifo, เงินเฟ้อยูโรโซน และถ้อยแถลงจาก FOMC
17 ธันวาคม 2025, 15:40

BREAKING: เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด 🇬🇧📉 GBPUSD อ่อนค่าลง 0.2%
17 ธันวาคม 2025, 14:04

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก