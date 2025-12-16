อ่านเพิ่มเติม
08:36 · 16 ธันวาคม 2025

BREAKING: เงินเฟ้อแคนาดาออกมา ผสมกัน (Mixed Inflation) ↔️ ส่งผลให้ USDCAD เคลื่อนไหวอย่างจำกัด

USD/CAD
ฟอเร็ก
-
-

14:30 – แคนาดา CPI (พ.ย.)

  • MoM: +0.1% (คาดการณ์: 0.1%; ก่อนหน้า: 0.2%)

  • YoY: +2.2% (คาดการณ์: 2.3%; ก่อนหน้า: 2.2%)

  • Core MoM: -0.1% (ก่อนหน้า: 0.6%)

  • Core YoY: +2.9% (ก่อนหน้า: 2.9%)

  • ยอดขายภาคการผลิต (ต.ค.): -1% (คาดการณ์: -1.1%; ก่อนหน้า: 3.3%)

ราคาผู้บริโภคในแคนาดาโดยรวมยังแสดง ความเคลื่อนไหวของราคาอย่างคงที่ CPI รายเดือนตรงกับที่คาดการณ์ ส่วนรายปีต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

สำหรับ Core CPI พบการหดตัวของราคาเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี ขณะที่ Core CPI รายปียังคงทรงตัวตามที่ตลาดคาด

โดยรวมแล้ว แนวโน้มการขึ้นราคาชะลอตัวเล็กน้อย ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกับที่ตลาดคาด ทำให้การตอบสนองของ USDCAD เป็นการอ่อนค่าของเงินแคนาดาเพียงเล็กน้อย สะท้อนความคาดหวังว่า ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อาจดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อย

  • USDCAD (M1): เคลื่อนไหวจำกัด แต่มีแนวโน้มอ่อนค่าแคนาดาเล็กน้อย

 

Source: xStation5

17 ธันวาคม 2025, 20:00

ข่าวเด่น
17 ธันวาคม 2025, 15:42

ปฏิทินเศรษฐกิจ: แบบสำรวจ Ifo, เงินเฟ้อยูโรโซน และถ้อยแถลงจาก FOMC
17 ธันวาคม 2025, 15:40

BREAKING: เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด 🇬🇧📉 GBPUSD อ่อนค่าลง 0.2%
17 ธันวาคม 2025, 14:04

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก