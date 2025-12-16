BREAKING: เงินเฟ้อแคนาดาออกมา ผสมกัน (Mixed Inflation) ↔️ ส่งผลให้ USDCAD เคลื่อนไหวอย่างจำกัด

14:30 – แคนาดา CPI (พ.ย.)
MoM: +0.1% (คาดการณ์: 0.1%; ก่อนหน้า: 0.2%)
YoY: +2.2% (คาดการณ์: 2.3%; ก่อนหน้า: 2.2%)
Core MoM: -0.1% (ก่อนหน้า: 0.6%)
Core YoY: +2.9% (ก่อนหน้า: 2.9%)
ยอดขายภาคการผลิต (ต.ค.): -1% (คาดการณ์: -1.1%; ก่อนหน้า: 3.3%)
ราคาผู้บริโภคในแคนาดาโดยรวมยังแสดง ความเคลื่อนไหวของราคาอย่างคงที่ CPI รายเดือนตรงกับที่คาดการณ์ ส่วนรายปีต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
สำหรับ Core CPI พบการหดตัวของราคาเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี ขณะที่ Core CPI รายปียังคงทรงตัวตามที่ตลาดคาด
โดยรวมแล้ว แนวโน้มการขึ้นราคาชะลอตัวเล็กน้อย ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกับที่ตลาดคาด ทำให้การตอบสนองของ USDCAD เป็นการอ่อนค่าของเงินแคนาดาเพียงเล็กน้อย สะท้อนความคาดหวังว่า ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อาจดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อย
USDCAD (M1): เคลื่อนไหวจำกัด แต่มีแนวโน้มอ่อนค่าแคนาดาเล็กน้อย
Source: xStation5
