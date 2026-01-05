BREAKING: ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนต่ำกว่าคาด 🇪🇺 📉

ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซน – ธันวาคม 2025 🇪🇺
ฝรั่งเศส: HCOB Manufacturing PMI 50.7 (คาด 50.6; ก่อนหน้า 47.8) ✅
เยอรมนี: HCOB Manufacturing PMI 47.0 (คาด 47.7; ก่อนหน้า 48.2) ❌
ยูโรโซน: HCOB Manufacturing PMI 48.8 (คาด 49.2; ก่อนหน้า 49.6) ❌
📉 ภาพรวม: PMI ภาคการผลิตยูโรโซนอ่อนตัวกว่าคาด เนื่องจากการผลิตลดลงครั้งแรกตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2025 โดยได้รับผลกระทบจาก ความต้องการลดลงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการส่งออก
คำสั่งซื้อใหม่ลดลงเร็วขึ้น ส่งผลให้เกิดการ ลดการจัดซื้อ สต็อก และพนักงานลึกขึ้น
โซ่อุปทานตึงตัวและต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น แต่บริษัทยังคง ลดราคาสินค้า
แม้ภาพรวมอ่อนแอ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจพุ่งสู่ระดับสูงสุดหลายปี
🔹 ความแตกต่างระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนี
ฝรั่งเศส: เป็นจุดสว่างของรายงาน PMI โดยการฟื้นตัวมาจาก ความต้องการส่งออกพุ่งขึ้น ทำให้การผลิตคงที่และชะลอการลดคำสั่งซื้อโดยรวม
การจ้างงานกลับมาขยายตัว
สต็อกลดลง และการลดการจัดซื้อบรรเทาลง
ความกดดันด้านต้นทุนลดลง ทำให้ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย
ความเชื่อมั่นถูกจำกัดจาก ความต้องการในประเทศและความไม่แน่นอนทางการเมือง
เยอรมนี: PMI ลดลง เนื่องจาก ความต้องการอ่อนตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ คำสั่งส่งออกลดลงอย่างรวดเร็ว
การผลิตลดลงหลังช่วงขยายตัวยาวนาน
การลดพนักงาน การจัดซื้อ และสต็อกลึกขึ้น
ปัญหาโซ่อุปทานและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มแรงกดดัน
การแข่งขันสูงบังคับให้ต้องลดราคาสินค้าแม้ต้นทุนสูง
💶 EUR/USD (D1):
หลังรายงาน EURUSD ปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญ 1.1765
คู่สกุลเงินลดลงประมาณ 0.5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนถึง ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ท่ามกลางความคาดหวังการลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่จำกัดสำหรับ Q1 2026
แนวรับทันที: ประมาณ 1.1720
RSI ใกล้โซนขายมากเกินไป (ใกล้ 30) ควรระวังก่อนไล่ซื้อเพิ่มเติม
Source: xStation5
