BREAKING: ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนต่ำกว่าคาด 🇪🇺 📉

ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซน – ธันวาคม 2025 🇪🇺

  • ฝรั่งเศส: HCOB Manufacturing PMI 50.7 (คาด 50.6; ก่อนหน้า 47.8) ✅

  • เยอรมนี: HCOB Manufacturing PMI 47.0 (คาด 47.7; ก่อนหน้า 48.2) ❌

  • ยูโรโซน: HCOB Manufacturing PMI 48.8 (คาด 49.2; ก่อนหน้า 49.6) ❌

📉 ภาพรวม: PMI ภาคการผลิตยูโรโซนอ่อนตัวกว่าคาด เนื่องจากการผลิตลดลงครั้งแรกตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2025 โดยได้รับผลกระทบจาก ความต้องการลดลงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการส่งออก

  • คำสั่งซื้อใหม่ลดลงเร็วขึ้น ส่งผลให้เกิดการ ลดการจัดซื้อ สต็อก และพนักงานลึกขึ้น

  • โซ่อุปทานตึงตัวและต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น แต่บริษัทยังคง ลดราคาสินค้า

  • แม้ภาพรวมอ่อนแอ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจพุ่งสู่ระดับสูงสุดหลายปี

🔹 ความแตกต่างระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนี

  • ฝรั่งเศส: เป็นจุดสว่างของรายงาน PMI โดยการฟื้นตัวมาจาก ความต้องการส่งออกพุ่งขึ้น ทำให้การผลิตคงที่และชะลอการลดคำสั่งซื้อโดยรวม

    • การจ้างงานกลับมาขยายตัว

    • สต็อกลดลง และการลดการจัดซื้อบรรเทาลง

    • ความกดดันด้านต้นทุนลดลง ทำให้ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย

    • ความเชื่อมั่นถูกจำกัดจาก ความต้องการในประเทศและความไม่แน่นอนทางการเมือง

  • เยอรมนี: PMI ลดลง เนื่องจาก ความต้องการอ่อนตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ คำสั่งส่งออกลดลงอย่างรวดเร็ว

    • การผลิตลดลงหลังช่วงขยายตัวยาวนาน

    • การลดพนักงาน การจัดซื้อ และสต็อกลึกขึ้น

    • ปัญหาโซ่อุปทานและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มแรงกดดัน

    • การแข่งขันสูงบังคับให้ต้องลดราคาสินค้าแม้ต้นทุนสูง

💶 EUR/USD (D1):

  • หลังรายงาน EURUSD ปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญ 1.1765

  • คู่สกุลเงินลดลงประมาณ 0.5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนถึง ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ท่ามกลางความคาดหวังการลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่จำกัดสำหรับ Q1 2026

  • แนวรับทันที: ประมาณ 1.1720

  • RSI ใกล้โซนขายมากเกินไป (ใกล้ 30) ควรระวังก่อนไล่ซื้อเพิ่มเติม

Source: xStation5

