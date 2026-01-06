BREAKING: ตัวเลข PMI ของยุโรปอ่อนตัวกว่าที่คาดเล็กน้อย; สเปนเด่นในเชิงบวก 🔎

08:15 น. BST, สเปน – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:
HCOB Spain Services PMI: ตัวเลขจริง 57.1; คาดการณ์ 54.8; ก่อนหน้า 55.6;
สเปนเป็นผู้ทำผลงานโดดเด่นในภูมิภาค โดย PMI ภาคบริการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน ส่งผลให้การเติบโตแบบรวม (composite) แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อราคาปัจจัยนำเข้าปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่มาจากภาคบริการ ขณะที่ภาพรวมของปี 2026 ยังคงสดใส
08:45 น. BST, อิตาลี – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:
HCOB Italy Services PMI: ตัวเลขจริง 51.5; คาดการณ์ 54.2; ก่อนหน้า 55.0;
HCOB Italy Composite PMI: ตัวเลขจริง 50.3; ก่อนหน้า 53.8;
PMI ของอิตาลีแสดงให้เห็นว่าการเติบโตยังคงเป็นบวกเล็กน้อยแต่สูญเสียโมเมนตัม กิจกรรมภาคบริการชะลอตัวอย่างมาก แม้ว่าธุรกิจใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากความต้องการภายในประเทศ
08:50 น. BST, ฝรั่งเศส – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:
HCOB France Composite PMI: ตัวเลขจริง 50.0; คาดการณ์ 50.1; ก่อนหน้า 50.4;
HCOB France Services PMI: ตัวเลขจริง 50.1; คาดการณ์ 50.2; ก่อนหน้า 51.4;
PMI แบบรวมของฝรั่งเศสชี้ถึงภาวะทรงตัว กิจกรรมธุรกิจในภาคบริการคงที่ ความต้องการโดยรวมแทบไม่เปลี่ยน แถมคำสั่งซื้อจากต่างประเทศอ่อนตัวลง ความกดดันด้านราคาอ่อนลงอย่างมาก จำกัดอำนาจการตั้งราคาของบริษัท และทำให้บางบริษัทต้องให้ส่วนลด ซึ่งร่วมกับความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ ชี้ให้เห็นสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เปราะบาง
08:55 น. BST, เยอรมนี – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:
HCOB Germany Services PMI: ตัวเลขจริง 52.7; คาดการณ์ 52.6; ก่อนหน้า 53.1;
HCOB Germany Composite PMI: ตัวเลขจริง 51.3; คาดการณ์ 51.5; ก่อนหน้า 52.4;
PMI ของเยอรมนีชี้ให้เห็นว่าภาคบริการยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แม้ว่าความเร็วการเติบโตชะลอตัวและธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นเพียงปานกลาง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง และความคาดหวังต่อปีข้างหน้าต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น
09:00 น. BST, เขตยูโร – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:
HCOB Eurozone Services PMI: ตัวเลขจริง 52.4; คาดการณ์ 52.6; ก่อนหน้า 53.6;
HCOB Eurozone Composite PMI: ตัวเลขจริง 51.5; คาดการณ์ 51.9; ก่อนหน้า 52.8;
PMI แบบรวมของยูโรโซนชี้ให้เห็นว่าการเติบโตชะลอตัวสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน เนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการอ่อนตัวเมื่อสิ้นปี โดยรวมแล้วเศรษฐกิจยังคงขยายตัวเล็กน้อย แต่ความคงตัวของเงินเฟ้อภาคบริการช่วยอธิบายว่าทำไม ECB ถึงระมัดระวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
09:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI เดือนธันวาคม:
S&P Global Services PMI: ตัวเลขจริง 51.4; คาดการณ์ 52.1; ก่อนหน้า 51.3;
S&P Global Composite PMI: ตัวเลขจริง 51.4; คาดการณ์ 52.1; ก่อนหน้า 51.2;
PMI แบบรวมของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นการเติบโตเพียงเล็กน้อยในกิจกรรมทางธุรกิจ การขยายตัวอ่อนกว่าประเมินเบื้องต้น และต่ำกว่าความเร็วในช่วงครึ่งหลังของปี
PMI ของยูโรโซนชี้ว่าการขยายตัวชะลอลงแต่ยังคงเป็นบวก ภาคบริการยังสนับสนุนการเติบโต และมีแรงกดดันด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นบ้าง แม้ว่าโมเมนตัมจะอ่อนตัวในบางส่วนของภูมิภาค
