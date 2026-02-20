BREAKING: PMI เบื้องต้นยุโรปออกมาดีกว่าคาด 📈 EUR/USD ขยับขึ้นทันที

ตัวเลข PMI เบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทั้งภาคบริการและภาคการผลิตในยูโรโซนและเยอรมนีออกมาดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเกือบทุกตัวชี้วัด
จุดที่น่าผิดหวังเล็กน้อยมีเพียง PMI ภาคบริการของยูโรโซนที่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่ก่อนหน้านี้ตัวเลข PMI จากฝรั่งเศสก็ออกมาดีกว่าคาดเช่นกัน
🇪🇺 ยูโรโซน
-
Services PMI (Flash): 51.8 (คาด 51.9 | ก่อนหน้า 51.6)
-
Manufacturing PMI (Flash): 50.8 (คาด 50.0 | ก่อนหน้า 49.5)
-
Composite PMI (Flash): 51.9 (คาด 51.5 | ก่อนหน้า 51.3)
➡️ ภาคการผลิตกลับมาอยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ
🇩🇪 เยอรมนี
-
Services PMI (Flash): 53.4 (คาด 52.4 | ก่อนหน้า 52.4)
-
Composite PMI (Flash): 53.1 (คาด 52.3 | ก่อนหน้า 52.1)
-
Manufacturing PMI (Flash): 50.7 (คาด 49.5 | ก่อนหน้า 49.1)
Source: xStation5
