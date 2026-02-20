BREAKING: US GDP growth rate collapse🚨📉

-
🇺🇸 ตัวเลข GDP และ PCE สหรัฐฯ: เติบโตชะลอตัว แต่เงินเฟ้อยังสูงกว่าคาด
ตัวเลขสำคัญ
-
US Core PCE Price Index YoY: 3.0% (คาด 2.9%, ก่อนหน้า 2.8%)
-
US PCE Price Index MoM: +0.4% (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.2%)
-
US Q4 GDP (advance): +1.4% ต่อปี (คาด +3.0%)
-
GDP Price Index: 3.6% (คาด 2.8%, ก่อนหน้า 3.8%)
-
Personal Consumption: 2.4% (คาด 2.4%, ก่อนหน้า 3.5%)
-
Core PCE QoQ: 2.7% (คาด 2.6%, ก่อนหน้า 2.9%)
📊 ปัจจัยการเมืองกระทบภาพรวมเศรษฐกิจ
ก่อนรายงาน GDP ออกมา ประธานาธิบดี Donald Trump อ้างว่าการปิดรัฐบาลในปีก่อนทำให้สหรัฐฯ สูญเสีย GDP อย่างน้อย “2 จุด” และโจมตีพรรคเดโมแครต โดยกล่าวว่าการปิดรัฐบาลเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เขายังวิจารณ์ Jerome Powell และเรียกร้องให้มีการ ลดอัตราดอกเบี้ย
คำกล่าวเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลาง ปัญหาการปิดบางส่วนของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องของเดโมแครตเรื่องการควบคุมการเข้าเมือง
สถานการณ์การเมืองเหล่านี้ยิ่ง เติมเชื้อความตึงเครียดในตลาด เมื่อข้อมูล GDP ที่ชะลอตัวสะท้อนถึง ความเปราะบางของเศรษฐกิจโดยรวม
ก่อนหน้านี้ Q3 โตที่ 4.4% ซึ่งชัดว่ามีกำลังขับเคลื่อนมากกว่า Q4 มาก
แม้การเติบโตรายปีโดยรวมจะอยู่ที่ 2.2% ในปี 2025 แต่ตัวเลขรายไตรมาสสะท้อนแรงถ่วงชัดเจน โดย BEA ประเมินว่าการปิดรัฐบาล “ดึงตัวเลข GDP ลงประมาณ 1 จุด” ในช่วง Q4
🔥 เงินเฟ้อยังคงกดดัน
Core PCE เพิ่มขึ้น 0.4% ต่อเดือน และ 3.0% ต่อปี ในเดือนธันวาคม
แสดงให้เห็นว่า “แรงกดดันด้านราคายังไม่อ่อนตัวมาก”
ตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งท่ามกลางบรรยากาศก่อน การเลือกตั้งกลางเทอม (Midterms)
โดยสรุป: การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่เงินเฟ้อหลัก (Core PCE) ยังคงสูงกว่าแนวคาดการณ์เล็กน้อย
📉 ชะลอตัวแต่ยังไม่ทรุดหนัก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตที่อัตรา 1.4% ต่อปีใน Q4 2025 ต่ำกว่าที่คาดไว้อย่างมาก (+3.0%) โดยถูกฉุดจากหลายปัจจัย
การปิดรัฐบาลที่นานที่สุดเป็นประวัติการณ์
การบริโภคของผู้บริโภคที่อ่อนแอ
ดุลการค้าที่ขาดดุลสูง
