BREAKING: ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด

Riksbank (สวีเดน) คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.75% ตามคาด
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย: 1.75% (คาด 1.75%; ก่อนหน้า 1.75%)
ธนาคารระบุว่า เศรษฐกิจสวีเดนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเงินเฟ้อใกล้เป้าหมาย 2%
การเติบโต แข็งแกร่งกว่าที่คาด และมีสัญญาณเริ่มฟื้นตัวของตลาดแรงงาน สนับสนุนมุมมองว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังคงที่ แม้ว่าการกลับสู่ภาวะปกติเต็มรูปแบบจะต้องใช้เวลา
คณะกรรมการคาดว่า อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในระดับปัจจุบัน ในช่วงเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ดี มี ความไม่แน่นอนสูงทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการบริโภคภายในประเทศและนโยบายการคลัง ซึ่งอาจทำให้ต้องปรับนโยบายหากสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
