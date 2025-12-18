อ่านเพิ่มเติม
16:12 · 18 ธันวาคม 2025

BREAKING: ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด

EUR/SEK
ฟอเร็ก
-
-

  • Riksbank (สวีเดน) คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.75% ตามคาด

  • อัตราดอกเบี้ยนโยบาย: 1.75% (คาด 1.75%; ก่อนหน้า 1.75%)

  • ธนาคารระบุว่า เศรษฐกิจสวีเดนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเงินเฟ้อใกล้เป้าหมาย 2%

  • การเติบโต แข็งแกร่งกว่าที่คาด และมีสัญญาณเริ่มฟื้นตัวของตลาดแรงงาน สนับสนุนมุมมองว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังคงที่ แม้ว่าการกลับสู่ภาวะปกติเต็มรูปแบบจะต้องใช้เวลา

  • คณะกรรมการคาดว่า อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในระดับปัจจุบัน ในช่วงเวลาหนึ่ง

  • อย่างไรก็ดี มี ความไม่แน่นอนสูงทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการบริโภคภายในประเทศและนโยบายการคลัง ซึ่งอาจทำให้ต้องปรับนโยบายหากสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

 

 

19 ธันวาคม 2025, 16:19

