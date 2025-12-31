อ่านเพิ่มเติม
09:17 · 31 ธันวาคม 2025

BREAKING: เงินเฟ้อสเปนสูงกว่าคาด 📈 🇪🇸 SPA35 ขยับขึ้น

SPA35
ดัชนี
-
-

เวลา 08:00 น. BST, สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนธันวาคม

  • ดัชนี CPI สเปน: จริง 2.9% YoY | คาดการณ์ 2.8% YoY | ก่อนหน้า 3.0% YoY

  • ดัชนี HICP สเปน: จริง 3.0% YoY | คาดการณ์ 3.0% YoY | ก่อนหน้า 3.2% YoY

เวลา 08:00 น. BST, สเปน – ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายน

  • ยอดค้าปลีกสเปน: จริง 6.0% YoY | ก่อนหน้า 3.9% YoY

นอกเหนือจาก CPI ที่ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย ข้อมูลยอดค้าปลีกที่ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนได้ช่วยยืนยันการฟื้นตัวของสัญญา โดยราคากลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 30 ชั่วโมง (สีม่วงอ่อน) นอกจากนี้ ยังเป็นการเร่งตัวของอัตราการเติบโตครั้งแรก หลังจากชะลอตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน

 

Source: xStation5

2 มกราคม 2026, 14:17

ข่าวเด่นก่อนเปิดตลาด
2 มกราคม 2026, 09:07

ข่าวเด่นวันนี้
31 ธันวาคม 2025, 21:19

ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
31 ธันวาคม 2025, 21:18

📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก