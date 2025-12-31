BREAKING: เงินเฟ้อสเปนสูงกว่าคาด 📈 🇪🇸 SPA35 ขยับขึ้น

เวลา 08:00 น. BST, สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนธันวาคม
-
ดัชนี CPI สเปน: จริง 2.9% YoY | คาดการณ์ 2.8% YoY | ก่อนหน้า 3.0% YoY
-
ดัชนี HICP สเปน: จริง 3.0% YoY | คาดการณ์ 3.0% YoY | ก่อนหน้า 3.2% YoY
เวลา 08:00 น. BST, สเปน – ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายน
-
ยอดค้าปลีกสเปน: จริง 6.0% YoY | ก่อนหน้า 3.9% YoY
นอกเหนือจาก CPI ที่ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย ข้อมูลยอดค้าปลีกที่ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนได้ช่วยยืนยันการฟื้นตัวของสัญญา โดยราคากลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 30 ชั่วโมง (สีม่วงอ่อน) นอกจากนี้ ยังเป็นการเร่งตัวของอัตราการเติบโตครั้งแรก หลังจากชะลอตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน
Source: xStation5
ข่าวเด่นก่อนเปิดตลาด
ข่าวเด่นวันนี้
ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin