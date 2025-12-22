อ่านเพิ่มเติม
08:20 · 22 ธันวาคม 2025

BREAKING: ดัชนี University of Michigan Consumer Sentiment ต่ำกว่าคาดการณ์!

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan – ธันวาคม 2025

  • Consumer Sentiment: 52.9 (คาดการณ์: 53.3; ก่อนหน้า: 51)

  • Current Conditions: 50.4 (คาดการณ์: 50.7; ก่อนหน้า: 50.7)

  • Future Expectations: 54.6 (คาดการณ์: 55; ก่อนหน้า: 55)

  • Inflation Expectations – 1 ปี: 4.2% (คาดการณ์: 4.1%; ก่อนหน้า: 4.5%)

  • Inflation Expectations – 5 ปี: 3.2% (คาดการณ์: 3.2%; ก่อนหน้า: 3.4%)

ความสำคัญของข้อมูล:
ดัชนีนี้วัดความเชื่อมั่นและความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญเพราะการใช้จ่ายของผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของ GDP สหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นจึงส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตรง นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ยังมีอิทธิพลต่อ ตลาดหุ้น, ตลาดพันธบัตร และค่าเงิน เพราะนักลงทุนมักปรับพอร์ตตามความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข้อมูลความคาดการณ์เงินเฟ้อจากการสำรวจยังช่วยให้เห็นแนวโน้มการตัดสินใจนโยบายของ Fed

ผลสรุป:

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 52.9 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่สูงกว่าพฤศจิกายน (51)

  • Current Conditions ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย (50.4 vs. 50.7)

  • Future Expectations อยู่ที่ 54.6 (vs. 55) แสดงถึงความมองโลกในแง่ดีปานกลาง แต่ยังระมัดระวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

  • Inflation Expectations 1 ปีอยู่ที่ 4.2% แสดงถึงเงินเฟ้อใกล้ระดับสูงในระยะสั้น แต่คาดการณ์ระยะยาวปานกลาง (5 ปี: 3.2%)

ข้อสรุปเชิงตลาด:
ข้อมูลชี้ให้เห็นความเชื่อมั่นผู้บริโภค ปานบวกแต่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ซึ่งอาจส่งผล เป็นกลางถึงอ่อนตัวเล็กน้อยต่อค่าเงินดอลลาร์และหุ้นกลุ่มค้าปลีก

ถ้าต้องการ ฉันสามารถทำ เวอร์ชันสรุปสั้น ๆ สำหรับโพสต์โซเชียลหรือแผ่นข่าวการตลาด ให้ได้ด้วย

 

Source: xStation5

