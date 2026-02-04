BREAKING🚨 US100 ร่วงต่อเนื่อง หลังรายงาน ISM เผชิญแรงกดดันเงินเฟ้อและหุ้นเทคโนโลยีถูกขายทำกำไร

Nasdaq 100 Futures (US100) ร่วงเกือบ 0.9% ขยายการขายต่อเนื่องจากเมื่อวาน
แม้รายงาน ISM Services ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมจะสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย แต่การเติบโตส่วนใหญ่มาจาก ราคาสินค้าที่สูงขึ้น (เงินเฟ้อ) ขณะที่ คำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานลดลง
ISM Services (ม.ค.): 53.8 (คาด 53.5, ก่อนหน้า 54.4)
Prices Paid: 56.6 (คาด 55.0, ก่อนหน้า 54.3)
New Orders: 53.1 (คาด 55.0, ก่อนหน้า 57.9)
Employment: 50.3 (คาด 51.8, ก่อนหน้า 52.0)
หลังจากรายงานออกมา US100 พุ่งขึ้นชั่วครู่ แต่แรงขายยังมีมาก หุ้น Big Tech อย่าง Meta Platforms และ Nvidia ปรับลดลง ขณะที่ AMD ร่วงเกือบ 14%, Palantir ลดลง และหุ้นซอฟต์แวร์อื่น ๆ ยังคงปรับตัวลดต่อเนื่อง ปริมาณขายมีมากกว่า RSI รายชั่วโมงใกล้ระดับ oversold การปรับฐานจากจุดสูงสุดล่าสุดอยู่ราว 1,000 จุด
โดยรวม รายงาน ISM ไม่สนับสนุนตลาดหุ้น และอาจย้ำมุมมองของผู้กำหนดนโยบายว่า ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินนโยบายเข้มงวดอาจส่งผลต่อ ตลาดแรงงานและกิจกรรมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังส่งสัญญาณผสม
