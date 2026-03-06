อ่านเพิ่มเติม
21:14 · 6 มีนาคม 2026

📉 BREAKING: US100 ร่วงเล็กน้อย หลังรายงาน NFP ต่ำกว่าคาด

📉 US100 ร่วงเล็กน้อย หลังรายงาน NFP เดือนกุมภาพันธ์ออกมาชะลอตัว

ตัวเลขสำคัญของสหรัฐ (Feb 2026):

  • Non-Farm Payrolls: -92K vs คาด +60K (ก่อนหน้า +130K)

    • Private payrolls: -86K vs คาด +60K (ก่อนหน้า +172K)

    • Government payrolls: -6K vs ก่อนหน้า -42K

    • Manufacturing payrolls: -12K vs คาด -2K (ก่อนหน้า -5K)

  • อัตราว่างงาน: 4.4% vs คาด 4.3% (ก่อนหน้า 4.3%)

  • ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง: +3.8% YoY vs คาด 3.7% (ก่อนหน้า 3.7%)

  • ยอดขายปลีก: -0.2% MoM vs คาด -0.3%

  • Core Retail Sales: 0% MoM vs คาด +0.1%

 

Source: xStation5

