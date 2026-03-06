📉 BREAKING: US100 ร่วงเล็กน้อย หลังรายงาน NFP ต่ำกว่าคาด

📉 US100 ร่วงเล็กน้อย หลังรายงาน NFP เดือนกุมภาพันธ์ออกมาชะลอตัว
ตัวเลขสำคัญของสหรัฐ (Feb 2026):
-
Non-Farm Payrolls: -92K vs คาด +60K (ก่อนหน้า +130K)
-
Private payrolls: -86K vs คาด +60K (ก่อนหน้า +172K)
-
Government payrolls: -6K vs ก่อนหน้า -42K
-
Manufacturing payrolls: -12K vs คาด -2K (ก่อนหน้า -5K)
-
-
อัตราว่างงาน: 4.4% vs คาด 4.3% (ก่อนหน้า 4.3%)
-
ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง: +3.8% YoY vs คาด 3.7% (ก่อนหน้า 3.7%)
-
ยอดขายปลีก: -0.2% MoM vs คาด -0.3%
-
Core Retail Sales: 0% MoM vs คาด +0.1%
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐ รายงานสำคัญที่สุดของสัปดาห์ 🔎
สรุปข่าวเช้า 9 มี.ค.
ปฏิทินเศรษฐกิจ – ทุกสายตาจับตา NFP
ECB Minutes: ผลกระทบเต็มที่จากความแข็งค่า ยูโร ต่อเงินเฟ้อยังมาไม่ถึง 🇪🇺