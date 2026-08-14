BREAKING: USD ร่วง หลังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด

🇺🇸 ผู้บริโภคสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวอย่างชัดเจน
- ยอดค้าปลีก (Retail Sales): -0.6% MoM (คาดการณ์ +0.1%)
- ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์ (Retail Sales Ex-Auto): -0.3% MoM (คาดการณ์ +0.2%)
- ยอดค้าปลีกกลุ่ม Control Group: -0.4% MoM (คาดการณ์ +0.3%)
- ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ถูกกดดันอย่างหนัก หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาด โดยยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมลดลง 0.6% ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 9 เดือน
- ข่าวร้ายต่อเศรษฐกิจ กลับเป็นข่าวดีในเชิง Dovish สำหรับ Fed ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนการชะลอตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภค และลดความเป็นไปได้ที่ Fed จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงและกดดันดอลลาร์
- ตลาดลดการเดิมพันต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed โดยข้อมูลล่าสุดทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่การกำหนดราคาสะท้อนแนวโน้มที่ Fed อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้มากขึ้นในระยะข้างหน้า
Source: xStation
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