22:31 · 17 กุมภาพันธ์ 2026

อัตราเงินเฟ้อใน Canada ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้! 📉

📊 ดัชนีราคา (CPI)

  • CPI เดือนต่อเดือน (MoM): 0.0% (คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -0.2%)

  • CPI ปีต่อปี (YoY): 2.3% (คาดการณ์ 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%)

  • Core CPI MoM: 0.2% (ก่อนหน้า -0.4%)

  • Core CPI YoY: 2.6% (ก่อนหน้า 2.8%)

💡 สรุป:

  • การเพิ่มขึ้นของราคาในแคนาดาต่ำกว่าคาด

  • CPI รายปี ทั้งแบบทั่วไปและ Core ลดลงเล็กน้อย

  • เดือนแรกของปี 2026 CPI เดือนต่อเดือนแทบไม่เพิ่ม → สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้ออ่อนตัว

🛒 ตัวเลขยอดขายปลีก:

  • แสดงการหดตัว → ชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง → ส่งผลให้ราคาปรับตัวลด

💵 ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน:

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา (USDCAD, M1)

 

