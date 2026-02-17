อัตราเงินเฟ้อใน Canada ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้! 📉

📊 ดัชนีราคา (CPI)
CPI เดือนต่อเดือน (MoM): 0.0% (คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -0.2%)
CPI ปีต่อปี (YoY): 2.3% (คาดการณ์ 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%)
Core CPI MoM: 0.2% (ก่อนหน้า -0.4%)
Core CPI YoY: 2.6% (ก่อนหน้า 2.8%)
💡 สรุป:
การเพิ่มขึ้นของราคาในแคนาดาต่ำกว่าคาด
CPI รายปี ทั้งแบบทั่วไปและ Core ลดลงเล็กน้อย
เดือนแรกของปี 2026 CPI เดือนต่อเดือนแทบไม่เพิ่ม → สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้ออ่อนตัว
🛒 ตัวเลขยอดขายปลีก:
แสดงการหดตัว → ชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง → ส่งผลให้ราคาปรับตัวลด
💵 ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน:
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา (USDCAD, M1)
Source: xStation5
