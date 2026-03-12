🛢️ อนุญาตของอิหร่านหรือเสี่ยงถูกโจมตี: ความเป็นจริงใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ

ตามรายงานสื่อล่าสุด อิหร่านประกาศว่าเรือที่ต้องการผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะต้องได้รับอนุญาตจากประเทศตน ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงความพยายามควบคุมหนึ่งในเส้นทางการขนส่งที่สำคัญที่สุดของโลก ในขณะเดียวกัน กองกำลังติดอาวุธของอิหร่านได้ออกคำเตือนว่า เรือใดก็ตามที่พยายามข้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกโจมตี ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเรือหลายรายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงนี้
ผลลัพธ์คือ เส้นทางทางทะเลเชิงยุทธศาสตร์นี้แทบจะหยุดชะงัก การจราจรทางเรือลดลงอย่างมาก และเรือหลายลำต้องจอดรอทั้งสองฝั่งของช่องแคบเพื่อรอดูสถานการณ์ อีกทั้งก่อนความขัดแย้งปัจจุบัน ประมาณหนึ่งในห้าของการส่งออกน้ำมันและก๊าซทั่วโลกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดสำคัญของเศรษฐกิจโลก
สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ ตลาดพลังงาน การหยุดชะงักของการเดินเรือในพื้นที่นี้ส่งผลทันทีต่อ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และค่าขนส่งทางทะเลทั่วโลก แม้เพียงการปิดกั้นบางส่วนของเส้นทางการค้าสำคัญนี้ก็สามารถสร้าง ผลโดมิโนกระทบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากปริมาณมากของการส่งออกน้ำมันจากประเทศอ่าวเปอร์เซียต้องผ่านช่องทางแคบนี้
นอกจากนี้ มีรายงานว่า อิหร่านอาจใช้ทุ่นระเบิดทางทะเล เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง ความเป็นไปได้ของยุทธวิธีเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์รุนแรงและเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในภูมิภาค
ในขณะเดียวกัน ประเทศที่เกี่ยวข้องมีมุมมองต่อความขัดแย้งแตกต่างกัน
-
สหรัฐฯ สื่อสารว่าไม่ต้องการการบานปลายทางทหารอย่างไม่จำกัด ประธานาธิบดี Donald Trump ให้สัมภาษณ์ว่าความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายเพิ่มเติมในอิหร่านมีจำกัดขึ้นเรื่อย ๆ และควรมุ่งหาทางยุติความขัดแย้งในช่วงปัจจุบัน
-
อิสราเอล มีมุมมองต่างออกไป โดยประกาศว่าการปฏิบัติการต่ออิหร่านอาจดำเนินต่อแม้ไม่มีการมีส่วนร่วมโดยตรงของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านสามารถดำเนินต่อไปตราบใดที่จำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่เห็นแนวโน้มการยุติอย่างรวดเร็ว ตรงกันข้าม การปฏิบัติการทางทหารที่ต่อเนื่อง ความตึงเครียดทางทะเล และความแตกต่างในแนวทางของแต่ละประเทศบ่งชี้ว่า สถานการณ์อาจยังไม่เสถียรในระยะยาว การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวเกี่ยวกับพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ อาจส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ระดับภูมิภาค แต่ยังกระทบ ความมั่นคงทางทะเลและเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกทั้งระบบ
