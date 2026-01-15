บริษัทแม่ของ Cartier และ IWC รายงานผลประกอบการ 💡 นักลงทุนจะจับตาอะไรในปี 2026❓

Richemont โชว์กำไรเกินคาด รับความต้องการสินค้าหรูยังแข็งแกร่ง
Richemont (CFR.CH) กลุ่มสินค้าหรูสัญชาติสวิสเจ้าของแบรนด์ Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre และ Vacheron Constantin ทำผลประกอบการช่วง กันยายน–ธันวาคม 2025 ออกมาน่าประทับใจ
-
ยอดขายรวม: €6.40 พันล้าน (+11% ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่) เกินคาดนักวิเคราะห์ที่คาด €6.25 พันล้าน
-
ยอดขายเครื่องประดับ: €4.79 พันล้าน (+14%)
-
ยอดขายนาฬิกาพิเศษ: €872 ล้าน (+7%)
ผลตอบแทนตามภูมิภาค:
-
ยุโรป: €1.55 พันล้าน (+8%)
-
อเมริกา: €1.74 พันล้าน (+14%)
-
เอเชีย–แปซิฟิก: €1.87 พันล้าน (+6%)
-
ญี่ปุ่น: €632 ล้าน (+17%)
-
ตะวันออกกลางและแอฟริกา: €607 ล้าน (+20%)
แรงหนุนจากตลาดจีนและความต้องการสินค้าหรูระดับโลก
-
ตลาดจีนยังคงเป็น ผู้ขับเคลื่อนหลัก ของการเติบโตในระยะยาว แม้ว่าขณะนี้จะเผชิญกับ วิกฤติอสังหาริมทรัพย์และความระมัดระวังในการใช้จ่าย
-
ความต้องการสินค้าหรูจากทั่วโลกโดยเฉพาะ เครื่องประดับและนาฬิกาพิเศษ ช่วยให้ผลประกอบการเกินคาด
มุมมองด้านอัตรากำไร
-
ราคาทองคำพุ่งสูงและค่าเงินฟรังก์สวิสแข็งอาจ กดดันอัตรากำไรในปีหน้า
-
อย่างไรก็ตาม ในโลก Ultra-Premium ราคาสูงมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา ซึ่งสามารถ ดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น ตามแนวคิด Veblen Effect
ภาพรวมเชิงเทคนิคและแนวโน้มหุ้น
-
หุ้น Richemont ยังคงอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นระยะยาว แม้ว่ามีการปรับตัวลงครั้งใหญ่ในวันนี้
-
แนวรับสำคัญ: EMA50 (เส้นสีน้ำเงิน) ซึ่งยังไม่ถูกทดสอบโดยแรงขายเกือบ 6 เดือน
สรุปประเด็นสำคัญ
-
Richemont ยืนยัน ความแข็งแกร่งของความต้องการสินค้าหรู ทั่วโลก
-
ยอดขายเกินคาดในทุกกลุ่มสินค้าและภูมิภาค
-
ราคาสินค้าและอัตรากำไรยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตา
-
ผลประกอบการนี้เป็น ตัวชี้วัดเริ่มต้น ของแนวโน้มสินค้าหรูในปี 2026 ก่อนที่ LVMH, Hermes และ Kering จะรายงานผล
Source: xStation
