18:29 · 15 มกราคม 2026

บริษัทแม่ของ Cartier และ IWC รายงานผลประกอบการ 💡 นักลงทุนจะจับตาอะไรในปี 2026❓

Richemont โชว์กำไรเกินคาด รับความต้องการสินค้าหรูยังแข็งแกร่ง

Richemont (CFR.CH) กลุ่มสินค้าหรูสัญชาติสวิสเจ้าของแบรนด์ Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre และ Vacheron Constantin ทำผลประกอบการช่วง กันยายน–ธันวาคม 2025 ออกมาน่าประทับใจ

  • ยอดขายรวม: €6.40 พันล้าน (+11% ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่) เกินคาดนักวิเคราะห์ที่คาด €6.25 พันล้าน

  • ยอดขายเครื่องประดับ: €4.79 พันล้าน (+14%)

  • ยอดขายนาฬิกาพิเศษ: €872 ล้าน (+7%)

ผลตอบแทนตามภูมิภาค:

  • ยุโรป: €1.55 พันล้าน (+8%)

  • อเมริกา: €1.74 พันล้าน (+14%)

  • เอเชีย–แปซิฟิก: €1.87 พันล้าน (+6%)

  • ญี่ปุ่น: €632 ล้าน (+17%)

  • ตะวันออกกลางและแอฟริกา: €607 ล้าน (+20%)

แรงหนุนจากตลาดจีนและความต้องการสินค้าหรูระดับโลก

  • ตลาดจีนยังคงเป็น ผู้ขับเคลื่อนหลัก ของการเติบโตในระยะยาว แม้ว่าขณะนี้จะเผชิญกับ วิกฤติอสังหาริมทรัพย์และความระมัดระวังในการใช้จ่าย

  • ความต้องการสินค้าหรูจากทั่วโลกโดยเฉพาะ เครื่องประดับและนาฬิกาพิเศษ ช่วยให้ผลประกอบการเกินคาด

มุมมองด้านอัตรากำไร

  • ราคาทองคำพุ่งสูงและค่าเงินฟรังก์สวิสแข็งอาจ กดดันอัตรากำไรในปีหน้า

  • อย่างไรก็ตาม ในโลก Ultra-Premium ราคาสูงมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา ซึ่งสามารถ ดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น ตามแนวคิด Veblen Effect

ภาพรวมเชิงเทคนิคและแนวโน้มหุ้น

  • หุ้น Richemont ยังคงอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นระยะยาว แม้ว่ามีการปรับตัวลงครั้งใหญ่ในวันนี้

  • แนวรับสำคัญ: EMA50 (เส้นสีน้ำเงิน) ซึ่งยังไม่ถูกทดสอบโดยแรงขายเกือบ 6 เดือน

สรุปประเด็นสำคัญ

  • Richemont ยืนยัน ความแข็งแกร่งของความต้องการสินค้าหรู ทั่วโลก

  • ยอดขายเกินคาดในทุกกลุ่มสินค้าและภูมิภาค

  • ราคาสินค้าและอัตรากำไรยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตา

  • ผลประกอบการนี้เป็น ตัวชี้วัดเริ่มต้น ของแนวโน้มสินค้าหรูในปี 2026 ก่อนที่ LVMH, Hermes และ Kering จะรายงานผล

 

Source: xStation

16 มกราคม 2026, 20:00

