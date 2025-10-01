Case/Shiller ของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด 🗽

ดัชนีราคาบ้าน Case-Shiller 20 เมือง (แบบปีต่อปี) เพิ่มขึ้น 1.8% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.55% แต่ลดลงจาก 2.1% ในรอบก่อนหน้า ดัชนีราคากว้างขึ้น (broader index) ปรับขึ้น 2.3% ลดลงจาก 2.6% ก่อนหน้า
ในรายเดือน ราคาลดลงเพียง -0.1% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ -0.2% และการอ่านก่อนหน้า -0.2%
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed และผู้ซื้อบางส่วนกลับเข้าตลาดอีกครั้งหลังราคาบ้านปรับลดลงในบางภูมิภาค