อ่านเพิ่มเติม

Case/Shiller ของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด 🗽

08:29 1 ตุลาคม 2025

ดัชนีราคาบ้าน Case-Shiller 20 เมือง (แบบปีต่อปี) เพิ่มขึ้น 1.8% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.55% แต่ลดลงจาก 2.1% ในรอบก่อนหน้า ดัชนีราคากว้างขึ้น (broader index) ปรับขึ้น 2.3% ลดลงจาก 2.6% ก่อนหน้า

ในรายเดือน ราคาลดลงเพียง -0.1% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ -0.2% และการอ่านก่อนหน้า -0.2%

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed และผู้ซื้อบางส่วนกลับเข้าตลาดอีกครั้งหลังราคาบ้านปรับลดลงในบางภูมิภาค

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

03.10.2025
13:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...

 13:14

สรุปข่าวเช้า

ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น...

 08:29

ข่าวเด่นวันนี้

สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30% รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก