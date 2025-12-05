อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 5 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: ยอดขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD ร่วงลงต่อเนื่อง 📉

14:30 - ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ (รายสัปดาห์)

  • Initial Claims: 191K (คาดการณ์ 219K, ครั้งก่อน 216K ปรับทบทวนเป็น 218K)

  • Continuing Claims: 1,939K (คาดการณ์ 1,960K, ครั้งก่อน 1,960K)

ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่า ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกปรับลดลงอีกครั้ง และต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้อย่างมีนัยสำคัญ

ระดับผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรก (Initial Claims) ลดลงสู่ระดับ ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ขณะที่ยอดผู้ขอต่อเนื่อง (Continuing Claims) ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นกัน

 

In reaction to data, EURUSD has declined by up to 0,15%, discounting lessened pressure on the Fed to cut interest rates; however, exchange has quickly recovered most of the movement within minutes. 

EURUSD (M1)

 

Source: xStation5

5 ธันวาคม 2025, 16:23

