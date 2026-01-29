Caterpillar พุ่งหลังประกาศผลประกอบการ Q4 📈

Caterpillar (CAT.US) – หุ้นพุ่งหลัง Q4 2025 📈
-
รายได้ Q4: $19.1B (เทียบกับ $16.2B ปีก่อน)
-
EPS ปรับแล้ว: $5.16 (vs $5.14 ปีก่อน)
-
กำไรดำเนินงาน: $2.66B (ลด 9% จากปีก่อน)
ประเด็นสำคัญ
-
ภาษี/อัตราศุลกากร: เป็นความเสี่ยงหลัก 2026 คาดกระทบ $2.6B สูงกว่าที่คาดใน ต.ค. 2025 ($1.6–1.75B)
-
ต้นทุนการผลิต: มีค่าใช้จ่ายไม่เอื้ออำนวย $1.03B ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาษี
-
แรงหนุนรายไตรมาส:
-
ความต้องการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์สำรองไฟ สูงต่อเนื่อง
-
การ ขยายตัวของ Data Center (AI → เพิ่มกำลังคำนวณ → ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน → ความต้องการไฟสำรองสูงขึ้น)
-
การปรับราคาสินค้าอุตสาหกรรม ช่วยรักษา margin และชดเชยธุรกิจก่อสร้างชะลอตัว
-
แนวโน้ม 2026
-
คาดการฟื้นตัวใน ธุรกิจก่อสร้าง: การสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น, กิจกรรมก่อสร้างไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเริ่มคงตัว, ความต้องการจาก อุปกรณ์ให้เช่า เพิ่มขึ้น
-
Wall Street มอง CAT เป็น การผสมระหว่างแรงหนุน Generator + พลังการตั้งราคา เทียบกับ ภาษีสูง, ต้นทุนการผลิตเพิ่ม, และตลาดก่อสร้างยังอ่อนตัว
ราคาหุ้นหลังประกาศ: อยู่ใกล้ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ~ $660/หุ้น
สรุป: CAT ได้รับ แรงหนุนจาก AI (Data Center) และอุปกรณ์สำรองไฟ แม้จะมีความเสี่ยงจาก ภาษีและต้นทุนสูง หุ้นยังแข็งแรงและราคาพุ่งขึ้นตามผลประกอบการ Q4
Source: xStation5
ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉
Apple ทำสถิติใหม่: iPhone, บริการ และ AI ‘ล่องหน’ - ใกล้คืนบัลลังก์?
หุ้น Apple ปรับขึ้นหลังงบไตรมาส 📈 ขับเคลื่อนจากยอดขาย iPhone แข็งแกร่ง