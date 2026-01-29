อ่านเพิ่มเติม
Caterpillar พุ่งหลังประกาศผลประกอบการ Q4 📈

Caterpillar (CAT.US) – หุ้นพุ่งหลัง Q4 2025 📈

  • รายได้ Q4: $19.1B (เทียบกับ $16.2B ปีก่อน)

  • EPS ปรับแล้ว: $5.16 (vs $5.14 ปีก่อน)

  • กำไรดำเนินงาน: $2.66B (ลด 9% จากปีก่อน)

ประเด็นสำคัญ

  • ภาษี/อัตราศุลกากร: เป็นความเสี่ยงหลัก 2026 คาดกระทบ $2.6B สูงกว่าที่คาดใน ต.ค. 2025 ($1.6–1.75B)

  • ต้นทุนการผลิต: มีค่าใช้จ่ายไม่เอื้ออำนวย $1.03B ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาษี

  • แรงหนุนรายไตรมาส:

    • ความต้องการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์สำรองไฟ สูงต่อเนื่อง

    • การ ขยายตัวของ Data Center (AI → เพิ่มกำลังคำนวณ → ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน → ความต้องการไฟสำรองสูงขึ้น)

    • การปรับราคาสินค้าอุตสาหกรรม ช่วยรักษา margin และชดเชยธุรกิจก่อสร้างชะลอตัว

แนวโน้ม 2026

  • คาดการฟื้นตัวใน ธุรกิจก่อสร้าง: การสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น, กิจกรรมก่อสร้างไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเริ่มคงตัว, ความต้องการจาก อุปกรณ์ให้เช่า เพิ่มขึ้น

  • Wall Street มอง CAT เป็น การผสมระหว่างแรงหนุน Generator + พลังการตั้งราคา เทียบกับ ภาษีสูง, ต้นทุนการผลิตเพิ่ม, และตลาดก่อสร้างยังอ่อนตัว

ราคาหุ้นหลังประกาศ: อยู่ใกล้ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ~ $660/หุ้น

สรุป: CAT ได้รับ แรงหนุนจาก AI (Data Center) และอุปกรณ์สำรองไฟ แม้จะมีความเสี่ยงจาก ภาษีและต้นทุนสูง หุ้นยังแข็งแรงและราคาพุ่งขึ้นตามผลประกอบการ Q4

Source: xStation5

31 มกราคม 2026, 00:59

