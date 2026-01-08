ปฏิทินเศรษฐกิจ: สัญญาณว่างงานและข้อมูล Challenger อยู่ในความสนใจ 💡

- ฟิวเจอร์ชี้ไปที่การเปิดตลาดสดในยุโรปที่ผลลัพธ์ผสม
- ความสนใจอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยี บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างด้านการป้องกันประเทศ และตลาดอสังหาริมทรัพย์
- ปฏิทินเศรษฐกิจประกอบด้วย ข้อมูลดุลการค้าสหรัฐฯ สถิติผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และรายงาน Challenger เกี่ยวกับตลาดแรงงาน
สิบห้านาทีก่อนเปิดตลาดสดในยุโรป ฟิวเจอร์ชี้ไปที่ภาพผสมสำหรับเซสชันวันนี้ โดยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดัชนี DE40 ปรับตัวลดลง 0.1% ขณะที่สัญญา VSTOXX ซึ่งสะท้อนความผันผวนในตลาดยุโรป ปรับตัวขึ้น 0.63% ตลาดกำลังถอยหลังหลังความคิดเห็นของทรัมป์เมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งกระทบต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทด้านการป้องกันประเทศ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทเหล่านี้ถูกขายออกอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม บริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nvidia อาจเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศเมื่อสักครู่ว่า จีนจะอนุมัติการซื้อชิป Nvidia H200 บางส่วนอีกครั้งในไตรมาสนี้ โดยเน้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น ขณะเดียวกัน ปักกิ่งคาดว่าจะยังคงห้ามใช้ชิป H200 ในหน่วยงานรัฐบาลและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ข่าวนี้อาจสร้างความคึกคักบางส่วนเมื่อการซื้อขายเริ่มในสหรัฐฯ เว้นแต่ตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางอื่น
ปฏิทินเศรษฐกิจรายวันอย่างละเอียด (เวลา CET):
สรุปข่าวเช้า