15:21 · 8 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สัญญาณว่างงานและข้อมูล Challenger อยู่ในความสนใจ 💡

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
Nvidia
หุ้น
NVDA.US, NVIDIA Corp
-
-
ประเด็นหลัก
  • ฟิวเจอร์ชี้ไปที่การเปิดตลาดสดในยุโรปที่ผลลัพธ์ผสม
  • ความสนใจอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยี บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างด้านการป้องกันประเทศ และตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • ปฏิทินเศรษฐกิจประกอบด้วย ข้อมูลดุลการค้าสหรัฐฯ สถิติผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และรายงาน Challenger เกี่ยวกับตลาดแรงงาน

สิบห้านาทีก่อนเปิดตลาดสดในยุโรป ฟิวเจอร์ชี้ไปที่ภาพผสมสำหรับเซสชันวันนี้ โดยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดัชนี DE40 ปรับตัวลดลง 0.1% ขณะที่สัญญา VSTOXX ซึ่งสะท้อนความผันผวนในตลาดยุโรป ปรับตัวขึ้น 0.63% ตลาดกำลังถอยหลังหลังความคิดเห็นของทรัมป์เมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งกระทบต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทด้านการป้องกันประเทศ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทเหล่านี้ถูกขายออกอย่างหนัก

อย่างไรก็ตาม บริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nvidia อาจเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศเมื่อสักครู่ว่า จีนจะอนุมัติการซื้อชิป Nvidia H200 บางส่วนอีกครั้งในไตรมาสนี้ โดยเน้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น ขณะเดียวกัน ปักกิ่งคาดว่าจะยังคงห้ามใช้ชิป H200 ในหน่วยงานรัฐบาลและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ข่าวนี้อาจสร้างความคึกคักบางส่วนเมื่อการซื้อขายเริ่มในสหรัฐฯ เว้นแต่ตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางอื่น

ปฏิทินเศรษฐกิจรายวันอย่างละเอียด (เวลา CET):

 

