Market Wrap: การเยือนปักกิ่งของทรัมป์มีความหมายต่อตลาดอย่างไร? 📊

- รายงานแรกจากปักกิ่งกำลังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับไต้หวัน
- ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวในแดนบวก ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลียังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า โดยตลาดค่าเงินมีความผันผวนค่อนข้างจำกัด
- ปัญหาทางการเมืองในบราซิลกำลังกดดันค่าเงินเรียลและดัชนี Ibovespa
- ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด แต่ตลาดยังคงตอบสนองอย่างสงบ
ช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกของการเจรจาระหว่าง Donald Trump และ Xi Jinping ยังถือว่าค่อนข้างเงียบสงบ ตลาดยังคงมุมมองเชิงบวก พร้อมรอติดตามพาดหัวข่าวที่จะช่วยสะท้อนทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ
ขณะนี้ ความสนใจของตลาดกำลังมุ่งไปที่ประเด็นไต้หวัน โดยผู้นำจีนได้เตือนว่า หากการหารือในประเด็นนี้ “ถูกจัดการอย่างไม่เหมาะสม” ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ อาจแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การสนับสนุนเอกราชของไต้หวันถือเป็น “เส้นแดง” สำหรับ Xi Jinping
ดัชนีหุ้นยุโรปหลักปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีนำตลาดด้วยการเพิ่มขึ้น 1.2% ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้น Siemens (+3.2%)
บริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่แห่งนี้ยังคงเติบโตต่อ แม้ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดจะออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย โดยราคาหุ้นปรับขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบรายเดือน
กราฟที่ 1: หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและลงมากที่สุดใน Euro Stoxx 50 (14/05/2026)
ที่มา: XTB Research, 14/05/2026
การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียยังค่อนข้างผสมผสาน โดยตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ (-1.5%) และดัชนี NIKKEI 225 ของญี่ปุ่น (-1%) ปรับตัวลดลง
ในทางกลับกัน ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ (+1.8%) ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยดัชนีปรับตัวขึ้นเกือบ 90% แล้วนับตั้งแต่ต้นปี หุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Samsung ยังคงโดดเด่น (+4.2%, +95% YTD) ขณะที่ LG เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดของตลาดวันนี้ (+8.3%)
ความผันผวนในตลาดค่าเงินยังคงอยู่ในระดับจำกัด ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวลงสู่ระดับ 1.17
อย่างไรก็ตาม sentiment ตลาดยังคงเป็นบวกในระดับปานกลาง โดยสกุลเงินที่เคยถูกกดดันจากความเสี่ยงด้านวิกฤตพลังงานระยะยาว เช่น แรนด์แอฟริกาใต้ บาทไทย และวอนเกาหลีใต้ ต่างก็เริ่มฟื้นตัวเช่นกัน
ด้านล่างสุดของกระดานตลาดโลกคือค่าเงินเรียลบราซิล ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันจากข่าวที่เชื่อมโยง Flavio Bolsonaro — บุตรชายของอดีตประธานาธิบดี Jair Bolsonaro — กับคดีอื้อฉาวของ Banco Master SA
ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโอกาสลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของ Flavio ในการเลือกตั้งเดือนตุลาคม ซึ่งเขาจะต้องเผชิญหน้ากับ Lula ผู้นำฝ่ายซ้ายคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ตลาดไม่ได้มองในเชิงบวก
ตลาดหุ้นบราซิลเองก็เผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยดัชนี Ibovespa ปรับตัวลงมากกว่า 10% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
- เมื่อวานนี้ ตลาดกลับมาให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอีกครั้ง คราวนี้เป็นเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI)
- ตัวเลขทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น headline, core และ “super-core” (ซึ่งตัดบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าออก) ต่างปรับตัวขึ้น และออกมาสูงกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ
- สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือแรงกดดันด้านราคาพื้นฐาน (core inflation) ที่อาจส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อผู้บริโภคในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
กราฟที่ 2: เงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐฯ (2018 - 2026)
ที่มา: XTB Research, 14/05/2026
- PPI เงินเฟ้อ [YoY]: 6.0% (เทียบกับคาดการณ์ 4.8%)
- PPI เงินเฟ้อ [MoM]: 1.4% (เทียบกับ 0.5%)
- Core PPI เงินเฟ้อ* [YoY]: 5.2% (เทียบกับ 4.3%)
- Core PPI เงินเฟ้อ* [MoM]: 1.0% (เทียบกับ 0.3%)
- Super-Core PPI เงินเฟ้อ** [YoY]: 5.2% (เทียบกับ 4.3%)
- Super-Core PPI เงินเฟ้อ** [MoM]: 1.0% (เทียบกับ 0.3%)
*ไม่รวมอาหารและพลังงาน
**ไม่รวมอาหาร พลังงาน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้าง “นิ่งอย่างน่าประหลาดใจ” แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความน่าจะเป็นแฝง (implied probability) ที่ Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี แต่การขยับดังกล่าวมีขนาดเล็กมาก และยังมีการย่อตัวกลับบางส่วนในช่วงเช้าวันนี้ โดยตลาดประเมินโอกาสดังกล่าวอยู่ที่ราว 35%
การปรับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ไม่ยั่งยืนเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีกลับลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.46%
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูล GDP ของโปแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำของยุโรปในด้านการเติบโต เศรษฐกิจเติบโต 0.5% QoQ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ Q3 ปี 2024
การชะลอตัวนี้อาจได้รับผลกระทบบางส่วนจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในช่วงต้นปี ขณะที่ยังยากที่จะระบุชัดเจนว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับความผันผวนในภาคพลังงาน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจโปแลนด์ในปี 2026 ยังถือว่าเป็นบวก โดยแม้จะมีการปรับลดคาดการณ์ลงเล็กน้อย แต่ฉันทามติยังคงคาดการณ์การเติบโตทั้งปีที่ 3.5%
—
Michał Jóźwiak นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน XTB
