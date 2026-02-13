อ่านเพิ่มเติม
16:59 · 13 กุมภาพันธ์ 2026

📊 Chart of the Day: คู่เงิน USD/JPY ผันผวนสูงก่อนประกาศ CPI สหรัฐฯ

คู่เงิน USD/JPY กำลังซื้อขายอยู่ราว 153.50 โดยมี ความผันผวนสูง สังเกตได้จากราคาที่แกว่งตัวรุนแรง
ตลาดยังคง ไวต่อข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจ ทั้งจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
เงินเยนกำลัง สูญเสียบทบาท safe-haven ทำให้ ความคิดเห็นของกรรมการ BOJ หรือข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ สามารถกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของคู่เงินนี้ได้

 

Source: xStation5

🔑 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อ USD/JPY

  1. นโยบาย BOJ และการดำเนินการของรัฐบาล

    • Bank of Japan กำลังดำเนินการ ปรับดอกเบี้ยเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ตลาดยังตอบสนองอย่างไดนามิก

    • ความเห็นจากที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ระบุว่าไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สนับสนุน reflation เข้า BoJ board → ทำให้เงินเยนอ่อนค่าและ USD/JPY ขึ้นไปใกล้ 153.30

    • อย่างไรก็ตาม ความเห็นเชิง Hawkish ของกรรมการ BoJ Tamura ช่วยหนุนเงินเยน → ทำให้เกิดความผันผวนสูง

  2. ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

    • นักลงทุนรอการประกาศ US CPI ซึ่งจะกำหนดทิศทางระยะสั้นของ USD/JPY

    • CPI สูงกว่าคาด → สนับสนุนดอลลาร์

    • CPI ต่ำกว่าคาด → อาจจำกัดการขึ้นของคู่เงิน

    • ปัจจุบันราคาผันผวนสูงมาก สะท้อนความไม่แน่นอนก่อนการประกาศ

  3. Sentiment ตลาดและความระมัดระวัง (Risk-off)

    • นักลงทุนยัง ระมัดระวังสูง

    • Risk-off ไม่เอื้อประโยชน์ต่อเงินเยน แต่เงินเยนตอบสนองแรงต่อข่าวจากสหรัฐฯ หรือญี่ปุ่น

    • ความผันผวนยังสูง และเทรดเดอร์เลี่ยงการถือ position ระยะยาวก่อน CPI

📉 Scenario ระยะสั้นที่เป็นไปได้

  • CPI แข็งแกร่ง: USD/JPY อาจพุ่งเหนือ 154 → แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นต่อเนื่อง

  • CPI อ่อนแอ: อาจเกิดการดีดตัวของเงินเยนอย่างรวดเร็ว → ราคาลดลงต่ำกว่า 153.00

กรอบการเคลื่อนไหวช่วงสั้น: 153.00–154.00 ขึ้นอยู่กับการตอบสนองตลาดต่อข้อมูลเศรษฐกิจและสัญญาณจาก BoJ

16 กุมภาพันธ์ 2026, 08:05

