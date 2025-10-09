อ่านเพิ่มเติม
17:42 · 9 ตุลาคม 2025

Chinese Gambit: วัตถุดิบเป็นอาวุธในสงครามเทคโนโลยี

ประเด็นหลัก

Rare Earth Elements: ทรัพยากรยุทธศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21

ประเด็นหลัก

Rare Earth Elements: ทรัพยากรยุทธศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21

  • Rare Earths เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับ ชิป, แบตเตอรี่ EV, อุปกรณ์ไฮเทค และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

  • จีนถือครอง สัดส่วนการผลิตและส่งออกสูงสุดในโลก → ทำให้เป็น ทรัพยากรเชิงกลยุทธ

กฎใหม่และผลกระทบ

  • มีผล 1 ธันวาคม 2025 → ต้องมี ใบอนุญาตส่งออก แม้สินค้าจะมี Rare Earths เพียงเล็กน้อย

  • จีนระบุว่าเป็นมาตรการ ปกป้องความมั่นคงของชาติ แต่ส่งผลต่อ ซัพพลายเชนโลกและตลาดเทคโนโลยี

Rare Earth Metals

  • ประกอบด้วย 17 ธาตุเคมีสำคัญ สำหรับ:

    • เซมิคอนดักเตอร์

    • แม่เหล็กมอเตอร์ไฟฟ้า

    • แบตเตอรี่ EV

  • แม้ไม่หายากในธรรมชาติ แต่การ ขุดและแปรรูปซับซ้อนและแพง

  • จีนครอง 70% ของเหมืองโลก และ 90% ของการแปรรูป → อำนาจเหนือตลาดสูง

เหตุผลเบื้องหลังกฎใหม่

  • ห้ามส่งออก Rare Earths และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ:

    • การผลิตชิป

    • อุปกรณ์ทหาร

    • อุปกรณ์แบตเตอรี่ EV

  • มีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและ การเมือง → กดดันสหรัฐฯ และบริษัทไฮเทค เช่น Nvidia, AMD, TSMC

ผลกระทบอุตสาหกรรม

  1. เซมิคอนดักเตอร์:

    • บริษัทเช่น Nvidia, Apple, TSMC, Samsung, SK Hynix ต้องพึ่ง Rare Earths

    • การขยายโรงงานนอกจีนอาจ ล่าช้า และ ต้นทุนสูงขึ้น

  2. ยานยนต์ & พลังงาน:

    • วัตถุดิบจำเป็นสำหรับ แม่เหล็กมอเตอร์ไฟฟ้า และ แบตเตอรี่

    • ราคาส่วนประกอบอาจสูงขึ้น → การเปิดตัวรถ EV และกังหันลมชะลอตัว

  3. ความมั่นคงของชาติ:

    • การควบคุมการส่งออกไปใช้ทางทหาร → สะท้อนความกังวลจีนเรื่อง การแข่งขันเทคโนโลยีและอาวุธขั้นสูง

มิติทางภูมิรัฐศาสตร์

  • จีนใช้ Rare Earths เป็น เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ต่อสหรัฐฯ

  • การตอบโต้ต่อ มาตรการคว่ำบาตรเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ

  • แสดงให้เห็นว่า การควบคุมวัตถุดิบสำคัญกลายเป็นหัวใจสงครามการค้าและการแข่งขันเทคโนโลยีระดับโลก

ผลกระทบต่อโลก

  • ชาติตะวันตกต้อง เร่งลงทุนสร้างซัพพลายเชนทางเลือก และ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปในประเทศ

  • แต่การลดพึ่งพาจีนต้อง เวลาและทุนสูง → มีความเสี่ยงระยะสั้นต่อเสถียรภาพซัพพลายเชนโลก

สรุป:

  • การคุมเข้ม Rare Earths ของจีนสะท้อน การเปลี่ยนแปลงสำคัญในสงครามเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลก

  • บริษัทและรัฐบาลทั่วโลกต้อง เตรียมรับมือกับการหยุดชะงักซัพพลายเชน และ ควบคุมทรัพยากรเชิงกลยุทธ์อย่างเข้มงวด

  • ทางรอดระยะยาว: กระจายแหล่งวัตถุดิบ และ พัฒนาเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อลดพึ่งพาจีน เพิ่มความยืดหยุ่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง

 

