🛢️ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นกว่า 2%

- ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นกว่า 2% แตะ 59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความคาดหวังว่า ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอินเดีย อาจจำกัดการนำเข้าน้ำมันรัสเซีย ทำให้ความต้องการน้ำมันจากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น
- อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเผชิญกับ อุปทานล้นตลาด โดยมีน้ำมันประมาณ 1.3 พันล้านบาร์เรลอยู่กลางทะเล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 ธนาคารใหญ่คาดว่า อุปทานล้นตลาดจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า
- แนวต้านทางเทคนิคสำคัญอยู่ที่ 59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ ตัวชี้วัด crack spread แสดงว่า ไม่น่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการในสหรัฐฯ ภายในเดือนหน้า
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นกว่า 2% วันนี้ ส่งผลให้ WTI เคลื่อนไหวไปใกล้ 59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับตัวขึ้นนี้เชื่อมโยงกับ ข้อตกลงสหรัฐฯ–อินเดีย ที่อาจลดการนำเข้าน้ำมันรัสเซียของอินเดีย สถานการณ์นี้อาจทำให้รัสเซียประสบปัญหาในการหาตลาด ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันจาก ประเทศ OPEC และสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเผชิญกับ อุปทานล้นตลาดอย่างมาก ปริมาณน้ำมันบนเรือขณะนี้สูงสุดตั้งแต่ปี 2020 โดยมีน้ำมัน ประมาณ 1.3 พันล้านบาร์เรล ทั้งที่อยู่ระหว่างเดินเรือและจอดอยู่ที่จุดพักคอย ธนาคารใหญ่เช่น JP Morgan และ Goldman Sachs คาดว่า อุปทานล้นตลาดจะต่อเนื่องในปีหน้า JP Morgan ระบุว่าการรักษาราคา 48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นระดับคุ้มทุนสำหรับกระแสเงินสดจากการสกัดน้ำมัน
ตัวชี้วัดนำตลาดน้ำมัน crack spread (ความต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่สูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม spread ล่วงหน้า 30 วัน แสดงว่า ไม่น่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการในสหรัฐฯ ในช่วงใกล้ๆ นี้
