: ECB, FOMC และ MAG7 – สัญญาณผสมและความระมัดระวังความเสี่ยง

- เซสชันในตลาดอเมริกาเริ่มต้นการซื้อขายในวันพฤหัสบดีด้วยความรู้สึกผสม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ตลาดเริ่มมีแนวโน้มเป็นลบอย่างชัดเจน การเผยแพร่ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่ม MAG7 แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกและสภาพคล่องที่แตกต่างกันอย่างมากสำหรับบริษัทที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน Alphabet ทำผลงานได้เกินความคาดหมายทั้งหมด Microsoft รายงานผสม ขณะที่ Meta ร่วงกว่า 8% แม้จะมีผลประกอบการดี นักลงทุนยังรอการเผยแพร่ผลประกอบการของ Apple และ Amazon หลังปิดตลาด
- คำปราศรัยของ Jerome Powell เมื่อวานนี้ทำให้นักลงทุนบางส่วนหวาดระแวง FOMC ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ Powell เตือนชัดเจนว่าการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังไม่รับประกัน แม้สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐจะตึงตัวขึ้น
- ในยุโรปก็มีแนวโน้มคล้ายกัน นักลงทุนในยุโรปส่วนใหญ่ยืนอยู่ข้างสนามวันนี้ พยายามประเมินผลการประชุม ECB วันนี้ ผลกระทบจากการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ผลประกอบการบริษัท และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอย่างรอบด้าน ดัชนีที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือ CAC40 ร่วง 0.5% การปรับตัวลงของ DAX และ WIG20 อยู่ราว 0.2% ส่วน FTSE 100 ปรับตัวขึ้นราว 0.2%
- วันนี้มีคำปราศรัยจากตัวแทน ECB นำโดยประธาน Christine Lagarde ตัวแทนประกาศคงนโยบายแบบตอบสนองชัดเจน แตกต่างจากคู่สหรัฐที่อยู่ภายใต้แรงกดดันให้ลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง ECB ยืนยันว่าเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน แม้จะเติบโตช้า แต่ยังแข็งแกร่ง ความเสี่ยงต่อการเติบโตของยุโรปและระบบการเงินลดลงแม้สภาพแวดล้อมโลกจะปั่นป่วน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอาวุธขนาดใหญ่มีผลบวกต่อเศรษฐกิจสหภาพยุโรป แต่ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน
- วันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายสำหรับนักลงทุนคริปโตหลายราย Bitcoin ร่วงกว่า 3.5% และ Ethereum ร่วงกว่า 5% โทเคนขนาดเล็กปรับตัวลดสองหลัก บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโตก็ขาดทุนเช่นกัน
- ทองคำหยุดการปรับตัวลด ราคาปรับขึ้น 1.7% การปรับขึ้นลักษณะเดียวกันยังเกิดขึ้นในโลหะมีค่าอื่น ๆ
- ตลาดน้ำมันไม่มีความเคลื่อนไหวสำคัญ อย่างไรก็ตาม สัญญา NATGAS ปรับขึ้น 4% หลังข้อมูลการสำรองทรัพยากรนี้ในสหรัฐลดลง
- เยนปรับตัวอ่อนค่าอย่างชัดเจน หลังความคิดเห็นจากประธานธนาคารแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตลาดตีความว่าเป็นท่าทีผ่อนคลาย เงินเยนอ่อนค่ากว่า 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ และ 0.6% เมื่อเทียบกับยูโร
- ยูโรก็อ่อนค่าลงในวันนี้ โดยสกุลเงินชุมชนเริ่มอ่อนค่าก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและคำปราศรัยของ ECB
- การประชุม Trump-Xi สิ้นสุดด้วยการขยายสัญญาเจรจาการค้าต่ออีก 1 ปี จีนตั้งใจจำกัดข้อจำกัดในการส่งออกโลหะหายากและกลับมาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐ ส่วนสหรัฐจะลดบางส่วนของภาษี ศึกษาการค้าชิป AI ซึ่งจีนให้ความสำคัญ ยังไม่ชัดเจนทั้งหมด
ECB แถลงข่าว: ความไม่แน่นอนทั่วโลก แต่คงนโยบายเสถียรภาพ
