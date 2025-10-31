ECB แถลงข่าว: ความไม่แน่นอนทั่วโลก แต่คงนโยบายเสถียรภาพ

-
สรุปการแถลงข่าว ECB:
-
อัตราดอกเบี้ย: คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
-
ความไม่แน่นอนโลก: ยังคงสูง
-
ความเสี่ยงตลาด: เริ่มมีความสมดุลมากขึ้น
-
เงินเฟ้อ: อยู่ในกรอบเป้าหมาย แต่แนวโน้มยังไม่ชัดเจน
-
มุมมอง ECB: อยู่ใน “ตำแหน่งที่ดี”
-
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ: แข็งแกร่ง แม้การเติบโตจะชะลอตัว
-
สรุปแถลงข่าว ECB – การประชุม Governing Committee
ภาพรวมเศรษฐกิจและแรงงาน:
-
ประธาน ECB ยืนยันว่า เศรษฐกิจยุโรปและตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง แม้จะมีความท้าทายหลายด้าน
-
บริษัทยุโรปเพิ่มการลงทุนใน IT, ซอฟต์แวร์ และดิจิทัล
-
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กลาโหมและกองทัพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่มีโอกาสเพิ่มเงินเฟ้อ
-
ครัวเรือนยังออมเงินในสัดส่วนสูง
เงินเฟ้อและนโยบายการเงิน:
-
ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังอยู่ราว 2% แต่แนวโน้มยัง ไม่แน่นอน
-
อัตราภาษี, ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความวุ่นวายด้านการค้าคือ ความเสี่ยงหลักต่อการเติบโต
-
เงินเฟ้ออาหารลดลงแล้ว แต่ เงินเฟ้อพลังงานยังคงอยู่สูงกว่าที่คาด
-
เงื่อนไขเครดิตสำหรับธุรกิจ เข้มงวดขึ้นเล็กน้อย
-
ECB อยู่ใน “ตำแหน่งที่ดี” แต่ไม่ใช่ตำแหน่งคงที่
ระบบการเงินและนวัตกรรม:
-
ผลกระทบของ AI ต่อแรงงานยุโรป ยังต้องติดตาม
-
การเปลี่ยนผ่านนโยบายการเงิน ไม่ถูกขัดขวาง
-
ความเสี่ยงต่อระบบธนาคาร EU แทบไม่มี และ กำไรธนาคารยังคงมั่นคง
มุมมองความเสี่ยงและแนวทางนโยบาย:
-
ความเสี่ยงต่อการเติบโต สมดุลขึ้น ทั้งด้านบวกและด้านลบใกล้เคียงกันและไม่รุนแรงเท่าเดิม
-
ECB ยืนยัน นโยบายเชิงตอบสนองและอิงข้อมูล (data-driven) นักลงทุนไม่ควรคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยเว้นแต่เศรษฐกิจลดลงอย่างมาก
-
การตอบคำถามของเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการบอกชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดความเสี่ยงต่อ การคาดการณ์เงินเฟ้อ
แนวคิด “Good place” ของ Lagarde:
-
หมายถึง ECB อยู่ในตำแหน่ง ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่เสียโอกาสในการใช้เงื่อนไขที่เอื้อต่อการเติบโต
📊 ผลกระทบตลาด:
-
EUR/USD (M15) เคลื่อนไหวแบบมีเสถียรภาพ ตลาดยังคงจับตาแนวทางนโยบายและข้อมูลเศรษฐกิจต่อเนื่อง
Source: xStation5
Euro erases some of its earlier declines after rates decision and press conference.
