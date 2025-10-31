อ่านเพิ่มเติม
09:15 · 31 ตุลาคม 2025

ECB แถลงข่าว: ความไม่แน่นอนทั่วโลก แต่คงนโยบายเสถียรภาพ

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

  • สรุปการแถลงข่าว ECB:

  • อัตราดอกเบี้ย: คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

  • ความไม่แน่นอนโลก: ยังคงสูง

  • ความเสี่ยงตลาด: เริ่มมีความสมดุลมากขึ้น

  • เงินเฟ้อ: อยู่ในกรอบเป้าหมาย แต่แนวโน้มยังไม่ชัดเจน

  • มุมมอง ECB: อยู่ใน “ตำแหน่งที่ดี”

  • ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ: แข็งแกร่ง แม้การเติบโตจะชะลอตัว

สรุปแถลงข่าว ECB – การประชุม Governing Committee

ภาพรวมเศรษฐกิจและแรงงาน:

  • ประธาน ECB ยืนยันว่า เศรษฐกิจยุโรปและตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง แม้จะมีความท้าทายหลายด้าน

  • บริษัทยุโรปเพิ่มการลงทุนใน IT, ซอฟต์แวร์ และดิจิทัล

  • การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กลาโหมและกองทัพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่มีโอกาสเพิ่มเงินเฟ้อ

  • ครัวเรือนยังออมเงินในสัดส่วนสูง

เงินเฟ้อและนโยบายการเงิน:

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังอยู่ราว 2% แต่แนวโน้มยัง ไม่แน่นอน

  • อัตราภาษี, ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความวุ่นวายด้านการค้าคือ ความเสี่ยงหลักต่อการเติบโต

  • เงินเฟ้ออาหารลดลงแล้ว แต่ เงินเฟ้อพลังงานยังคงอยู่สูงกว่าที่คาด

  • เงื่อนไขเครดิตสำหรับธุรกิจ เข้มงวดขึ้นเล็กน้อย

  • ECB อยู่ใน “ตำแหน่งที่ดี” แต่ไม่ใช่ตำแหน่งคงที่

ระบบการเงินและนวัตกรรม:

  • ผลกระทบของ AI ต่อแรงงานยุโรป ยังต้องติดตาม

  • การเปลี่ยนผ่านนโยบายการเงิน ไม่ถูกขัดขวาง

  • ความเสี่ยงต่อระบบธนาคาร EU แทบไม่มี และ กำไรธนาคารยังคงมั่นคง

มุมมองความเสี่ยงและแนวทางนโยบาย:

  • ความเสี่ยงต่อการเติบโต สมดุลขึ้น ทั้งด้านบวกและด้านลบใกล้เคียงกันและไม่รุนแรงเท่าเดิม

  • ECB ยืนยัน นโยบายเชิงตอบสนองและอิงข้อมูล (data-driven) นักลงทุนไม่ควรคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยเว้นแต่เศรษฐกิจลดลงอย่างมาก

  • การตอบคำถามของเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการบอกชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดความเสี่ยงต่อ การคาดการณ์เงินเฟ้อ

แนวคิด “Good place” ของ Lagarde:

  • หมายถึง ECB อยู่ในตำแหน่ง ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่เสียโอกาสในการใช้เงื่อนไขที่เอื้อต่อการเติบโต

📊 ผลกระทบตลาด:

  • EUR/USD (M15) เคลื่อนไหวแบบมีเสถียรภาพ ตลาดยังคงจับตาแนวทางนโยบายและข้อมูลเศรษฐกิจต่อเนื่อง

ถ้าต้องการ ผมสามารถทำ สรุปเวอร์ชันสั้น 3–4 ประเด็นเด่น สำหรับโพสต์ตลาด Forex/ยุโรปได้เลย

 

Source: xStation5

Euro erases some of its earlier declines after rates decision and press conference. 

 

31 ตุลาคม 2025, 09:35

: ECB, FOMC และ MAG7 – สัญญาณผสมและความระมัดระวังความเสี่ยง
31 ตุลาคม 2025, 09:09

Chart of the day - Soybean (30.10.2025)
23 ตุลาคม 2025, 09:58

🛢️ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นกว่า 2%
21 ตุลาคม 2025, 08:24

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศสหรัฐฯ: ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยัง?

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก