09:39 · 31 ตุลาคม 2025

หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉

Chipotle
หุ้น
CMG.US, Chipotle Mexican Grill Inc - class A
-
-

Chipotle เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของฟาสต์ฟู้ดในสหรัฐฯ หลังประกาศผลประกอบการ ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง แม้บริษัทจะทำผลงานเหนือความคาดหมายของตลาด แต่บริษัทกลับพลาดในจุดสำคัญมาก ซึ่งส่งสัญญาณต่อผู้ลงทุนว่าการเติบโตทั้งปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้แทบเป็นไปไม่ได้ หลังการประกาศ หุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 16%

ภาพรวมผลประกอบการดูดีสำหรับบริษัทในระดับนี้:

  • รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3.0 พันล้านดอลลาร์ เติบโตมากกว่า 7% เทียบกับปีก่อน

  • EPS ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 7.4%

  • ซื้อหุ้นคืนจำนวน 686.5 ล้านดอลลาร์

  • แผนขยายร้าน 315 แห่งในปี 2025 และอย่างน้อย 350 แห่งในปี 2026

ปัญหาหลักอยู่ที่ส่วนต่างกำไรและยอดขาย:

  • กำไรจากการดำเนินงานและกำไรต่อร้านลดลงเหลือ 15.9% และ 24.5% ตามลำดับ

  • ยอดขายแบบ Like-for-Like เพิ่มเพียง 0.3%

แรงกดดันสำคัญมาจากสองด้าน:

  1. ความเสี่ยงด้านตลาด – ราคาวัวสูงขึ้นอย่างมากในปีนี้ ส่งผลต่อเมนูหลักของร้าน

  2. ความท้าทายเชิงโครงสร้าง – กลุ่มลูกค้าหลักอายุ 25–35 ปี และครัวเรือนรายได้ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งคิดเป็น 40% ของยอดขาย กำลังลดลง ความยากลำบากจากภาวะเงินเฟ้อและแรงกดดันในตลาดแรงงานกระทบกลุ่มนี้มากที่สุด

บริษัทได้ปรับลดคาดการณ์ยอดขาย LfL เป็นครั้งที่สามในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตเพียงตัวเลขหลักเดียวต่ำในปี 2025 และประกาศใช้แนวทางปรับราคาสินค้าอย่างช้าและระมัดระวัง การไม่ปรับราคาสินค้าเต็มที่ต่อผู้บริโภคจะกดดันกำไรในระยะสั้น แต่ช่วยรักษาฐานลูกค้าให้ใหญ่ ในขณะเดียวกัน การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาศักยภาพเชิงสเกลก็ยังดำเนินต่อ

CMG.US (D1)

 


Source: xStation5

 

31 ตุลาคม 2025, 09:42

