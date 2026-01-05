อ่านเพิ่มเติม
08:33 · 5 มกราคม 2026

ความตื่นตัวครอบงำตลาดหุ้นฮ่องกง 📈 CHN.cash พุ่ง 3%

Futures หุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงพุ่งกว่า 3% 📈

  • กลับขึ้นสู่ โซน 9,150 จุด หลังฟื้นตัวจาก EMA200 และกลับขึ้นเหนือ EMA50 (เส้นส้ม)

  • ตลาดเกิดใหม่ (EM) โดยเฉพาะ จีน เริ่มปีด้วยแรงซื้อหนาแน่น สนับสนุนจากความคาดหวัง ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่า และแนวโน้มการกระจายการลงทุนจากหุ้น Wall Street ที่ “แพง”

🌟 หุ้นเด่น:

  • Baidu: +9%

    • หน่วยชิป Biren เปิดตัวในเซี่ยงไฮ้ พุ่ง ~400% ในวันแรก

  • นักลงทุนจับตาการจดทะเบียนของ Kunluxin ว่าจะประสบความสำเร็จแบบเดียวกันหรือไม่

  • ดัชนีเทคจีนโดยรวม +4% นำโดย Alibaba, Baidu, JD.com, Xiaomi, Bilibili

📊 CHN.cash (กรอบเวลา D1):

  • ราคากลับสู่ แนวโน้มขาขึ้นระยะกว้าง

  • อย่างไรก็ตาม แนวต้านสำคัญ ยังคงอยู่ที่ ขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงและ EMA50

แนวรับ: ~8,850 จุด (จากราคาก่อนหน้าและ EMA200)
แนวต้าน: 9,150–9,200 จุด

💡 หากราคาทะลุเหนือโซนนี้ อาจเปิดทางสู่ 10,000 จุด ใน ครึ่งปีแรกของ 2026

Source: xStation5

