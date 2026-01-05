ความตื่นตัวครอบงำตลาดหุ้นฮ่องกง 📈 CHN.cash พุ่ง 3%

Futures หุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงพุ่งกว่า 3% 📈
-
กลับขึ้นสู่ โซน 9,150 จุด หลังฟื้นตัวจาก EMA200 และกลับขึ้นเหนือ EMA50 (เส้นส้ม)
-
ตลาดเกิดใหม่ (EM) โดยเฉพาะ จีน เริ่มปีด้วยแรงซื้อหนาแน่น สนับสนุนจากความคาดหวัง ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่า และแนวโน้มการกระจายการลงทุนจากหุ้น Wall Street ที่ “แพง”
🌟 หุ้นเด่น:
-
Baidu: +9%
-
หน่วยชิป Biren เปิดตัวในเซี่ยงไฮ้ พุ่ง ~400% ในวันแรก
-
-
นักลงทุนจับตาการจดทะเบียนของ Kunluxin ว่าจะประสบความสำเร็จแบบเดียวกันหรือไม่
-
ดัชนีเทคจีนโดยรวม +4% นำโดย Alibaba, Baidu, JD.com, Xiaomi, Bilibili
📊 CHN.cash (กรอบเวลา D1):
-
ราคากลับสู่ แนวโน้มขาขึ้นระยะกว้าง
-
อย่างไรก็ตาม แนวต้านสำคัญ ยังคงอยู่ที่ ขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงและ EMA50
แนวรับ: ~8,850 จุด (จากราคาก่อนหน้าและ EMA200)
แนวต้าน: 9,150–9,200 จุด
💡 หากราคาทะลุเหนือโซนนี้ อาจเปิดทางสู่ 10,000 จุด ใน ครึ่งปีแรกของ 2026
Source: xStation5
ตลาดรายวัน: CHN.cash (07.01.2026) หุ้นจีนปรับขึ้นชนกำแพง 📉 🇨🇳
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัว❓🇺🇸
BREAKING: DE40 รีบาวด์ แม้ยอดค้าปลีกเยอรมนีลดลงสวนทางคาด 🇩🇪
สรุปข่าวเช้า