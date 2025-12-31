ตลาดรายวัน: CHN.cash

ตลาดหุ้นจีนต้านทานความซบเซาที่เห็นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น (CHN.cash: ประมาณ +1.4%)
ความคึกคักเกิดจาก IPO ของบริษัท GPU สองแห่งที่เน้น AI ซึ่งกระตุ้นให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นโดยรวม โดยเฉพาะหุ้น Baidu (BIDU.US) ที่พุ่ง +4.9% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
ฟิวเจอร์สดัชนี HSCEI หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน และกลับมาพยายามทดสอบแนวโน้มขาลงอีกครั้ง ราคาปรับขึ้นใกล้ ระดับ Fibonacci retracement 23.6% และหยุดชั่วคราวใต้ EMA30 (เส้นสีอ่อน) การกลับตัวของแนวโน้มอาจต้องเกิด การเบรกเหนือแนวต้าน EMA100 (สีม่วงเข้ม)
ที่มา: xStation5
ปัจจัยหนุน CHN.cash วันนี้
-
IPO ของผู้ผลิต GPU Biren Technology มีการจองซื้อเกินกว่า 2,363 เท่า แสดงถึงความสนใจของนักลงทุนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI แม้จะมีความกังวลเรื่องฟองสบู่ในฝั่งตะวันตก
-
บริษัทเซมิคอนดักเตอร์อีกแห่ง Iluvatar CoreX Semiconductor ก็เปิดตัว IPO ในฮ่องกง โดยตั้งเป้าระดมทุนประมาณ $475 ล้าน
หุ้นที่ได้รับแรงหนุนมากที่สุด คือ Baidu หุ้นปรับตัวขึ้น 8.9% ในเซสชันเอเชีย ทำให้ขึ้นเป็นหุ้นนำดัชนี HSCEI Bloomberg รายงานว่า ความต้องการที่แรงเช่นนี้อาจกระตุ้นให้ Baidu เร่ง IPO ของแผนกเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเอง
หุ้นที่ทำผลงานรองลงมา คือ SMIC แม้ว่าภาพรวมกลุ่มจะปรับตัวขึ้น บริษัทได้เซ็นข้อตกลงกับรัฐบาลจีนเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก $6.5 พันล้าน เป็น $10 พันล้าน และวางแผนระดมทุนเพิ่มอีก $547 ล้าน ผ่านการออกหุ้นใหม่
ข่าวเด่นก่อนเปิดตลาด
ข่าวเด่นวันนี้
ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin