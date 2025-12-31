อ่านเพิ่มเติม
ตลาดรายวัน: CHN.cash

Neons on the buildings in China

ตลาดหุ้นจีนต้านทานความซบเซาที่เห็นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น (CHN.cash: ประมาณ +1.4%)

ความคึกคักเกิดจาก IPO ของบริษัท GPU สองแห่งที่เน้น AI ซึ่งกระตุ้นให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นโดยรวม โดยเฉพาะหุ้น Baidu (BIDU.US) ที่พุ่ง +4.9% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

ฟิวเจอร์สดัชนี HSCEI หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน และกลับมาพยายามทดสอบแนวโน้มขาลงอีกครั้ง ราคาปรับขึ้นใกล้ ระดับ Fibonacci retracement 23.6% และหยุดชั่วคราวใต้ EMA30 (เส้นสีอ่อน) การกลับตัวของแนวโน้มอาจต้องเกิด การเบรกเหนือแนวต้าน EMA100 (สีม่วงเข้ม)
ปัจจัยหนุน CHN.cash วันนี้

  • IPO ของผู้ผลิต GPU Biren Technology มีการจองซื้อเกินกว่า 2,363 เท่า แสดงถึงความสนใจของนักลงทุนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI แม้จะมีความกังวลเรื่องฟองสบู่ในฝั่งตะวันตก

  • บริษัทเซมิคอนดักเตอร์อีกแห่ง Iluvatar CoreX Semiconductor ก็เปิดตัว IPO ในฮ่องกง โดยตั้งเป้าระดมทุนประมาณ $475 ล้าน

หุ้นที่ได้รับแรงหนุนมากที่สุด คือ Baidu หุ้นปรับตัวขึ้น 8.9% ในเซสชันเอเชีย ทำให้ขึ้นเป็นหุ้นนำดัชนี HSCEI Bloomberg รายงานว่า ความต้องการที่แรงเช่นนี้อาจกระตุ้นให้ Baidu เร่ง IPO ของแผนกเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเอง

หุ้นที่ทำผลงานรองลงมา คือ SMIC แม้ว่าภาพรวมกลุ่มจะปรับตัวขึ้น บริษัทได้เซ็นข้อตกลงกับรัฐบาลจีนเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก $6.5 พันล้าน เป็น $10 พันล้าน และวางแผนระดมทุนเพิ่มอีก $547 ล้าน ผ่านการออกหุ้นใหม่

