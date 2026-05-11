Cloudflare ทำกำไรเกินคาด แต่ตลาดเทขายจากมุมมองอนาคต

Cloudflare รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ซึ่งออกมาแข็งแกร่งมากในเชิงตัวเลขทางการเงิน แต่ในขณะเดียวกันถูกกลบด้วยปฏิกิริยาของตลาดที่รุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และแนวโน้มคาดการณ์ในอนาคต
บริษัทมีรายได้ประมาณ 639.8 ล้านดอลลาร์ เติบโต 34% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน กำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุง (adjusted EPS) อยู่ที่ราว 0.25 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดเช่นกัน ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ 73 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Cloudflare ยังมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยมีกระแสเงินสดอิสระ (free cash flow) ราว 84 ล้านดอลลาร์ ยืนยันว่าธุรกิจยังสร้างเงินสดได้ดีแม้จะมีการลงทุนต่อเนื่องในระดับสูง
ในด้านการดำเนินงาน อัตรากำไรขั้นต้นมีแรงกดดันเล็กน้อย โดยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 72.8% สาเหตุหลักมาจากต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น และสัดส่วนทราฟฟิก/บริการที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่ ๆ โดยเฉพาะ AI ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเห็นการเติบโตของลูกค้าอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งจำนวนลูกค้าและมูลค่าสัญญายังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จุดเปลี่ยนสำคัญของมุมมองตลาดเกิดจากแนวโน้มไตรมาสถัดไปและการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ Cloudflare ประกาศลดพนักงานประมาณ 20% หรือมากกว่า 1,100 คน โดยอธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนไปสู่โมเดลการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติ บริษัทนิยามทิศทางนี้ว่า “AI-first” ซึ่งหมายถึงการใช้ AI agent เข้ามาทำงานแทนแรงงานมนุษย์ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
ปฏิกิริยาของตลาดออกมาแบบผสม ด้านหนึ่งมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและกำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง นักลงทุนกังวลต่อแนวโน้มอนาคตที่ระมัดระวังมากขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจากการปรับโครงสร้างที่สูงหลายสิบล้านดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับแนวโน้มข้างหน้ามากกว่าผลประกอบการปัจจุบัน
โดยรวมแล้ว ตลาดตอบสนองเชิงลบอย่างมาก เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งถูกชั่งน้ำหนักด้วยแนวโน้มที่ระมัดระวังและแผนปรับโครงสร้างต้นทุนครั้งใหญ่ หุ้นปรับตัวลงมากถึงประมาณ 20% ในช่วงสั้น ๆ นักลงทุนเริ่มมองว่า Cloudflare กำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงเติบโตสูงไปสู่ช่วงปรับโครงสร้างโมเดลธุรกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและกำไรมากกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ที่มา: xStation5
