📊 หุ้น CME ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈

นี่คือเวอร์ชัน ภาษาไทยแบบ Market Wrap / สรุปข่าว CME Group (CME.US) พร้อมประเด็นเด่นและตัวเลขสำคัญ:
📊 หุ้น CME Group ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈
CME.US ซื้อขายใกล้ USD 300 ต่อหุ้น ปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% ตั้งแต่ต้นปี แม้ตลาด Wall Street จะผสมผสานทั้งบวกและลบ
แรงหนุนจาก:
การมีส่วนร่วมของสถาบันสูง
ความสำคัญเชิงระบบของตลาดแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยเสริมโมเมนตัมการเติบโตของรายได้
แหล่งรายได้หลัก
โลหะ (COMEX): ได้ประโยชน์จากความผันผวนสูงและปริมาณซื้อขายสูงสุด
สินค้าเกษตร (CBOT)
คริปโต: การซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum เป็นผู้นำชัดเจนในตลาดอนุพันธ์
ตราสารหนี้สหรัฐฯ และ S&P 500 Futures (E-mini)
💡 โอกาสใหม่:
CME กำลังพัฒนาสัญญาฟิวเจอร์ส rare earth metals เป็นครั้งแรกของโลก โดยเน้น Neodymium และ Praseodymium (NdPr) เพื่อให้รัฐบาล, บริษัท และธนาคาร ป้องกันความเสี่ยงจากตลาด rare earth ที่ปัจจุบันครองโดยจีน
Rare earths สำคัญต่อ พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์, การป้องกันประเทศ
NdPr ใช้ใน มอเตอร์ EV, กังหันลม, เครื่องบินรบ, โดรน
ยังไม่มีการตัดสินใจเปิดตัวสัญญาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากตลาดยังมีสภาพคล่องต่ำ
ผลประกอบการ Q4 2025
รายได้: USD 1.65 พันล้าน (คาด USD 1.64 พันล้าน) +8.1% y/y
EPS ปรับแล้ว: USD 2.77 (คาด 2.74)
EBITDA ปรับแล้ว: USD 1.13 พันล้าน (Margin 68.6%)
Operating Margin: 61.8%
Market Cap: ~USD 110 พันล้าน
ตัวขับเคลื่อนหลัก:
สัญญา “event contracts” ใหม่
การซื้อขาย/ลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น
การกระจายฐานลูกค้าและเงื่อนไขตลาดที่แข็งแกร่งทั้งสถาบันและรายย่อย
ประเด็นสำคัญจากการประชุมวิเคราะห์
ฐานลูกค้าแข็งแกร่ง แม้ตลาดผันผวนและมาร์จิ้นเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับดูแล: เน้นผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบ CFTC
การปรับราคาและรายได้จากหลายสินทรัพย์: เพิ่มรายได้จาก market data และปรับค่าธรรมเนียมอย่างเลือกสรร
รายได้ข้อมูลตลาดในยุค AI + การคืนเงินทุน: ข้อมูลเฉพาะยังเป็นหัวใจของกลยุทธ์ลูกค้า พร้อม buybacks จากธุรกรรมต่างประเทศ
การย้ายระบบไป Google Cloud: มีความคืบหน้าและค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีจะรวมใน guidance รวมเมื่อค่าใช้จ่ายเก่าหมด
💡 สรุป:
CME เป็นผู้ได้ประโยชน์ชัดเจนจาก volatility และ volume สูง ทั้งในตลาดโลหะ, สินค้าเกษตร, คริปโต และตราสารหนี้
โอกาสใหม่จาก rare earth futures อาจเพิ่มศักยภาพการเติบโตต่อไป แต่ตลาดยังมีสภาพคล่องจำกัด
📊 การประเมินมูลค่า CME
P/E ปัจจุบัน: ~28 | Forward P/E: 25
การประเมินยังไม่ถือว่าสูงเกินไป เมื่อพิจารณา มาร์จิ้นสูง, การเติบโตคาดการณ์ได้ดี, และความ “ยืดหยุ่น” ของธุรกิจ
รายได้หลักมาจาก ปริมาณการซื้อขาย ไม่ขึ้นกับทิศทางดัชนีหรือราคาสินทรัพย์รายตัว
ผลกำไรเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา: +14% ต่อปี หากรักษาอัตรานี้ต่ออีก 5 ปี พร้อมมาร์จิ้นสุทธิใกล้เคียงเดิม → ราคาหุ้นยังสอดคล้องกับพื้นฐานธุรกิจ
ช่องว่างระหว่าง ROIC และ WACC: แสดงถึงความมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น
อัตราเงินปันผลเฉลี่ยต่อปี: ~2%
💡 สรุป: CME เป็นบริษัทที่มูลค่าหุ้นยังไม่ได้แยกตัวออกจากพื้นฐานธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของราคาหุ้นยังมีเหตุผลรองรับจากผลประกอบการและรายได้จากปริมาณการซื้อขาย
