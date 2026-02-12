อ่านเพิ่มเติม
20:43 · 12 กุมภาพันธ์ 2026

📊 หุ้น CME ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈

นี่คือเวอร์ชัน ภาษาไทยแบบ Market Wrap / สรุปข่าว CME Group (CME.US) พร้อมประเด็นเด่นและตัวเลขสำคัญ:

📊 หุ้น CME Group ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈
CME.US ซื้อขายใกล้ USD 300 ต่อหุ้น ปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% ตั้งแต่ต้นปี แม้ตลาด Wall Street จะผสมผสานทั้งบวกและลบ

แรงหนุนจาก:

  • การมีส่วนร่วมของสถาบันสูง

  • ความสำคัญเชิงระบบของตลาดแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยเสริมโมเมนตัมการเติบโตของรายได้

แหล่งรายได้หลัก

  • โลหะ (COMEX): ได้ประโยชน์จากความผันผวนสูงและปริมาณซื้อขายสูงสุด

  • สินค้าเกษตร (CBOT)

  • คริปโต: การซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum เป็นผู้นำชัดเจนในตลาดอนุพันธ์

  • ตราสารหนี้สหรัฐฯ และ S&P 500 Futures (E-mini)

💡 โอกาสใหม่:
CME กำลังพัฒนาสัญญาฟิวเจอร์ส rare earth metals เป็นครั้งแรกของโลก โดยเน้น Neodymium และ Praseodymium (NdPr) เพื่อให้รัฐบาล, บริษัท และธนาคาร ป้องกันความเสี่ยงจากตลาด rare earth ที่ปัจจุบันครองโดยจีน

  • Rare earths สำคัญต่อ พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์, การป้องกันประเทศ

  • NdPr ใช้ใน มอเตอร์ EV, กังหันลม, เครื่องบินรบ, โดรน

  • ยังไม่มีการตัดสินใจเปิดตัวสัญญาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากตลาดยังมีสภาพคล่องต่ำ

ผลประกอบการ Q4 2025

  • รายได้: USD 1.65 พันล้าน (คาด USD 1.64 พันล้าน) +8.1% y/y

  • EPS ปรับแล้ว: USD 2.77 (คาด 2.74)

  • EBITDA ปรับแล้ว: USD 1.13 พันล้าน (Margin 68.6%)

  • Operating Margin: 61.8%

  • Market Cap: ~USD 110 พันล้าน

ตัวขับเคลื่อนหลัก:

  • สัญญา “event contracts” ใหม่

  • การซื้อขาย/ลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

  • การกระจายฐานลูกค้าและเงื่อนไขตลาดที่แข็งแกร่งทั้งสถาบันและรายย่อย

ประเด็นสำคัญจากการประชุมวิเคราะห์

  • ฐานลูกค้าแข็งแกร่ง แม้ตลาดผันผวนและมาร์จิ้นเปลี่ยน

  • ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับดูแล: เน้นผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบ CFTC

  • การปรับราคาและรายได้จากหลายสินทรัพย์: เพิ่มรายได้จาก market data และปรับค่าธรรมเนียมอย่างเลือกสรร

  • รายได้ข้อมูลตลาดในยุค AI + การคืนเงินทุน: ข้อมูลเฉพาะยังเป็นหัวใจของกลยุทธ์ลูกค้า พร้อม buybacks จากธุรกรรมต่างประเทศ

  • การย้ายระบบไป Google Cloud: มีความคืบหน้าและค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีจะรวมใน guidance รวมเมื่อค่าใช้จ่ายเก่าหมด

💡 สรุป:
CME เป็นผู้ได้ประโยชน์ชัดเจนจาก volatility และ volume สูง ทั้งในตลาดโลหะ, สินค้าเกษตร, คริปโต และตราสารหนี้
โอกาสใหม่จาก rare earth futures อาจเพิ่มศักยภาพการเติบโตต่อไป แต่ตลาดยังมีสภาพคล่องจำกัด

Source: xStation5

📊 การประเมินมูลค่า CME

  • P/E ปัจจุบัน: ~28 | Forward P/E: 25

  • การประเมินยังไม่ถือว่าสูงเกินไป เมื่อพิจารณา มาร์จิ้นสูง, การเติบโตคาดการณ์ได้ดี, และความ “ยืดหยุ่น” ของธุรกิจ

  • รายได้หลักมาจาก ปริมาณการซื้อขาย ไม่ขึ้นกับทิศทางดัชนีหรือราคาสินทรัพย์รายตัว

  • ผลกำไรเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา: +14% ต่อปี หากรักษาอัตรานี้ต่ออีก 5 ปี พร้อมมาร์จิ้นสุทธิใกล้เคียงเดิม → ราคาหุ้นยังสอดคล้องกับพื้นฐานธุรกิจ

  • ช่องว่างระหว่าง ROIC และ WACC: แสดงถึงความมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น

  • อัตราเงินปันผลเฉลี่ยต่อปี: ~2%

💡 สรุป: CME เป็นบริษัทที่มูลค่าหุ้นยังไม่ได้แยกตัวออกจากพื้นฐานธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของราคาหุ้นยังมีเหตุผลรองรับจากผลประกอบการและรายได้จากปริมาณการซื้อขาย

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:19

