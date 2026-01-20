อ่านเพิ่มเติม
08:11 · 20 มกราคม 2026

ดัชนี CPI เดือนธันวาคมของแคนาดา “พีกกว่าคาด” ❓🏛️

แคนาดา CPI เดือนธันวาคม: สูงกว่าคาดในภาพรวม ❓🏛️

  • CPI (เดือนต่อเดือน): -0.2% (คาด -0.3%; ก่อนหน้า 0.1%)

  • CPI (ปีต่อปี): 2.4% (คาด 2.2%; ก่อนหน้า 2.2%)

  • Core CPI – Median (ปีต่อปี): 2.5% (คาด 2.7%; ก่อนหน้า 2.8%)

  • Core CPI – Trim (ปีต่อปี): 2.7% (คาด 2.7%; ก่อนหน้า 2.8%)

ดัชนี CPI ของแคนาดาในเดือนธันวาคม เหนือความคาดหมายที่ 2.4% ต่อปี จากการเร่งตัวของราคาสินค้าอาหารและราคาบริการร้านอาหารที่ยังคงแข็งแรง สะท้อนว่าเงินเฟ้อภาคบริการยังไม่ยอมลดลง แม้สินค้าจำหน่ายได้ (goods) จะเริ่มเย็นตัวลง

ในขณะที่ ดัชนีเงินเฟ้อแกนหลัก (Core) มีแนวโน้มดีขึ้น โดยทั้ง Median และ Trim ลดลงเป็น 2.5% และ 2.7% ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าความกดดันด้านราคาพื้นฐานกำลังบรรเทาลง เป็นสัญญาณเชิงบวกต่อ “เรื่องการลดเงินเฟ้อ” ของธนาคารกลางแคนาดา (BoC)

อย่างไรก็ตาม ความน่ากังวลคือการแยกเป็นสองฝั่งของเงินเฟ้อ:

  • สินค้าที่นำเข้าได้ (tradable goods) เผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินฝืด

  • แต่บริการและอาหาร (non-tradable services & food) ยังคง “เหนียว”
    โดยราคาของชำเพิ่มขึ้น 5.0% ต่อปี และราคาสเต็กเนื้อแช่แข็งพุ่งขึ้น 17.7%

สำหรับ BoC รายงานนี้ยิ่งทำให้ภาพมองอนาคตยากขึ้นและทำให้การตัดสินใจลดดอกเบี้ยซับซ้อนขึ้น:

  • เงินเฟ้อภาพรวมยังสูงกว่าเป้าหมาย 2%

  • การเติบโตของราคาบริการร้านอาหารยังแข็งแกร่ง สะท้อนดีมานด์ของผู้บริโภคที่ยังแรง

  • การเปลี่ยนแปลง GST/HST ที่หลุดจากการคำนวณ YoY ทำให้ภาพดู “ดีขึ้น” แต่แท้จริงแล้วความ “เหนียว” ในภาคที่อยู่อาศัยและอาหารยังอยู่

ดังนั้น ความเสี่ยงเงินเฟ้อระยะกลางยังคงมีอยู่ และมีแนวโน้มว่า BoC จะรักษาท่าทีระมัดระวังมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ การนี้จะหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดาในระยะสั้น เนื่องจากความเป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ตลาดอาจปรับลดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยลง ส่งผลให้ CAD ได้รับแรงหนุนจากการลดความต่างของอัตราดอกเบี้ยกับ USD

หลังประกาศข้อมูลแล้ว คู่ USDCAD ยังคงมีแนวโน้มลงในกรอบวัน (intraday downtrend)

 

 

