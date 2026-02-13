อ่านเพิ่มเติม
21:19 · 13 กุมภาพันธ์ 2026

🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

Thai translation:

เศรษฐกิจและค่าเงิน

ยูโรโซน: GDP ไตรมาส 4/2025 ขยายตัว 0.3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และ 1.3% เทียบปีต่อปี สอดคล้องกับข้อมูลเบื้องต้นและความคาดหมายของตลาด
ดุลการค้าต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือนอยู่ที่ €11.6 พันล้านยูโร (คาดการณ์: €11.7 พันล้านยูโร; ปรับตามฤดูกาลแล้ว)

โปแลนด์: อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) ลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ จาก 2.4% เหลือ 2.2% (คาดการณ์: 1.9%)
การชะลอตัวเกิดจากราคาพลังงานและค่าขนส่งที่ถูกลง ขณะที่แรงกดดันเพิ่มขึ้นมาจากสินค้าแสตมป์ภาษี (บุหรี่, แอลกอฮอล์) การอ่านค่านี้ยังต่ำกว่ากลางเป้าหมายของ NBP ที่ 2.5% (+/- 1 pp)

ดอลลาร์สหรัฐ: ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน (USDIDX: +0.15%) ได้รับแรงหนุนจากรายงาน NFP ที่แข็งแกร่ง แม้ตลาดจะรอผล CPI ล่าสุด (คาดการณ์: 2.5%, ก่อนหน้า: 2.7%)
ตลาดแรงงานตึงตัวและข้อมูลกิจกรรมธุรกิจแข็งแกร่งชี้ถึงความเสี่ยงของเงินเฟ้อ "ฝังตัว" การขึ้นของดอลลาร์อาจสะท้อนการปรับพอร์ตรับความเป็นไปได้ของตัวเลข CPI ที่สูงกว่าคาด

ความเคลื่อนไหวค่าเงิน (FX Moves):

  • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD: -0.5%) และเยน (USDJPY: +0.5%) ปรับตัวมากที่สุด

  • EURUSD ลดลง 0.1% อยู่ที่ 1.186

  • USDPLN เพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ที่ 3.553

ดัชนีหุ้น

ความเชื่อมั่นตลาด: ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปส่วนใหญ่ติดลบ ขยายการขาดทุนจากการเทขายใน Wall Street เมื่อวานนี้ (EU50 & DE40: -0.35%)

กลุ่มอุตสาหกรรม: การปรับตัวลดลงเน้นในกลุ่มการเงิน, วัสดุ, พลังงาน และสาธารณูปโภค ถูกชดเชยบางส่วนจากกำไรของบริษัทใหญ่ในกลุ่มเภสัชกรรม, อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

W20 (โปแลนด์): ขาดทุนสูงสุด -1.8%

SUI20 (สวิตเซอร์แลนด์): เป็นเพียงดัชนีเดียวที่ปรับตัวขึ้น +0.1%

The changes in stock index futures. Source: xStation5

 

หุ้นเด่นรายตัว

Siemens (-3.7%): ราคาปรับตัวลดลงอย่างหนัก ลบกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากการตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทเมื่อวาน

L’Oreal (-3.6%): ปรับตัวลดลง หลังผลประกอบการไตรมาส 4 แสดงการเติบโตยอดขายในจีนเพียงเล็กน้อย (0.6% เทียบกับคาดการณ์ 5.6%)
แม้ความต้องการในอเมริกาเหนือและยุโรปจะเติบโตรวม 6% แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะสร้างความพึงพอใจให้นักลงทุน

Safran (+8.5%): พุ่งสูง หลังรายได้ครึ่งปีหลัง 2025 แตะ €16.6 พันล้านยูโร (+16% เทียบปีต่อปี)
แม้ EPS จะอ่อนตัว แต่กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: €2.1 พันล้านยูโร) สูงกว่าความคาดหมายอย่างมาก ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อการปรับเพิ่มเป้าหมายปี 2028 อย่างมีนัยสำคัญ

Capgemini (+4.4%): ทำรายได้ปี 2025 เกินเป้าหมาย (€22.47 พันล้านยูโร) ด้วยการเติบโตไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง (+10.6%) โดยได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อ WNS
โซลูชันขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต พร้อมแผนการปรับโครงสร้างใหญ่เพื่อเปลี่ยนไปมุ่งเน้นบริการ AI อย่างเต็มตัว

 

Today's performance of stocks and sectors of Stoxx 600 index. Source: Bloomberg Finance LP

16 กุมภาพันธ์ 2026, 08:05

IBM เดินสวนกระแส: เพิ่มจำนวนพนักงานระดับเริ่มต้นมากถึง 3 เท่า
16 กุมภาพันธ์ 2026, 08:00

ข่าวเด่นวันนี้ 16 ก.พ.
16 กุมภาพันธ์ 2026, 08:00

ภาพรวม CPI
13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:23

🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก