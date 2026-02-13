🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”

Thai translation:
เศรษฐกิจและค่าเงิน
ยูโรโซน: GDP ไตรมาส 4/2025 ขยายตัว 0.3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และ 1.3% เทียบปีต่อปี สอดคล้องกับข้อมูลเบื้องต้นและความคาดหมายของตลาด
ดุลการค้าต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือนอยู่ที่ €11.6 พันล้านยูโร (คาดการณ์: €11.7 พันล้านยูโร; ปรับตามฤดูกาลแล้ว)
โปแลนด์: อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) ลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ จาก 2.4% เหลือ 2.2% (คาดการณ์: 1.9%)
การชะลอตัวเกิดจากราคาพลังงานและค่าขนส่งที่ถูกลง ขณะที่แรงกดดันเพิ่มขึ้นมาจากสินค้าแสตมป์ภาษี (บุหรี่, แอลกอฮอล์) การอ่านค่านี้ยังต่ำกว่ากลางเป้าหมายของ NBP ที่ 2.5% (+/- 1 pp)
ดอลลาร์สหรัฐ: ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน (USDIDX: +0.15%) ได้รับแรงหนุนจากรายงาน NFP ที่แข็งแกร่ง แม้ตลาดจะรอผล CPI ล่าสุด (คาดการณ์: 2.5%, ก่อนหน้า: 2.7%)
ตลาดแรงงานตึงตัวและข้อมูลกิจกรรมธุรกิจแข็งแกร่งชี้ถึงความเสี่ยงของเงินเฟ้อ "ฝังตัว" การขึ้นของดอลลาร์อาจสะท้อนการปรับพอร์ตรับความเป็นไปได้ของตัวเลข CPI ที่สูงกว่าคาด
ความเคลื่อนไหวค่าเงิน (FX Moves):
-
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD: -0.5%) และเยน (USDJPY: +0.5%) ปรับตัวมากที่สุด
-
EURUSD ลดลง 0.1% อยู่ที่ 1.186
-
USDPLN เพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ที่ 3.553
ดัชนีหุ้น
ความเชื่อมั่นตลาด: ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปส่วนใหญ่ติดลบ ขยายการขาดทุนจากการเทขายใน Wall Street เมื่อวานนี้ (EU50 & DE40: -0.35%)
กลุ่มอุตสาหกรรม: การปรับตัวลดลงเน้นในกลุ่มการเงิน, วัสดุ, พลังงาน และสาธารณูปโภค ถูกชดเชยบางส่วนจากกำไรของบริษัทใหญ่ในกลุ่มเภสัชกรรม, อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
W20 (โปแลนด์): ขาดทุนสูงสุด -1.8%
SUI20 (สวิตเซอร์แลนด์): เป็นเพียงดัชนีเดียวที่ปรับตัวขึ้น +0.1%
The changes in stock index futures. Source: xStation5
หุ้นเด่นรายตัว
Siemens (-3.7%): ราคาปรับตัวลดลงอย่างหนัก ลบกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากการตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทเมื่อวาน
L’Oreal (-3.6%): ปรับตัวลดลง หลังผลประกอบการไตรมาส 4 แสดงการเติบโตยอดขายในจีนเพียงเล็กน้อย (0.6% เทียบกับคาดการณ์ 5.6%)
แม้ความต้องการในอเมริกาเหนือและยุโรปจะเติบโตรวม 6% แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะสร้างความพึงพอใจให้นักลงทุน
Safran (+8.5%): พุ่งสูง หลังรายได้ครึ่งปีหลัง 2025 แตะ €16.6 พันล้านยูโร (+16% เทียบปีต่อปี)
แม้ EPS จะอ่อนตัว แต่กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: €2.1 พันล้านยูโร) สูงกว่าความคาดหมายอย่างมาก ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อการปรับเพิ่มเป้าหมายปี 2028 อย่างมีนัยสำคัญ
Capgemini (+4.4%): ทำรายได้ปี 2025 เกินเป้าหมาย (€22.47 พันล้านยูโร) ด้วยการเติบโตไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง (+10.6%) โดยได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อ WNS
โซลูชันขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต พร้อมแผนการปรับโครงสร้างใหญ่เพื่อเปลี่ยนไปมุ่งเน้นบริการ AI อย่างเต็มตัว
Today's performance of stocks and sectors of Stoxx 600 index. Source: Bloomberg Finance LP
IBM เดินสวนกระแส: เพิ่มจำนวนพนักงานระดับเริ่มต้นมากถึง 3 เท่า
ข่าวเด่นวันนี้ 16 ก.พ.
ภาพรวม CPI
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!