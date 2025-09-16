ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และรายงาน CPI ของแคนาดา 📄

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างน่าสนใจ โดยมีรายงานสำคัญที่สุดได้แก่ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และรายงาน CPI ของแคนาดา
ยอดค้าปลีกอาจเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดของวันนี้ ท่ามกลางสัญญาณอ่อนแอของตลาดแรงงาน หากผู้บริโภคเริ่มอ่อนแรงลง จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการชะลอตัว ทั้งนี้ ตลาดคาดการณ์ว่ายอดค้าปลีกจะขยายตัวแบบ MoM
ในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ คาดว่าจะเกิดความผันผวนสูงกับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาตลาดอาจเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ เนื่องจากนักลงทุนจับตาการประชุมและแถลงข่าวของเฟดในวันพรุ่งนี้
ปฏิทินรายละเอียดวันนี้
10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลการจ้างงาน
-
ค่าจ้างในยูโรโซน (Q2): คาดการณ์ 3.70% YoY; ก่อนหน้า 3.40% YoY
10:00 น. BST, ยูโรโซน – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ค.)
-
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: คาดการณ์ 1.7% YoY; ก่อนหน้า 0.2% YoY
-
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: คาดการณ์ 0.4% MoM; ก่อนหน้า -1.3% MoM
10:00 น. BST, ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW (ก.ย.)
-
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW: คาดการณ์ 20.3; ก่อนหน้า 25.1
-
สภาวะปัจจุบัน ZEW: คาดการณ์ -75.0; ก่อนหน้า -68.6
13:00 น. BST, เยอรมนี – รองประธาน Buba Buch แถลง
13:30 น. BST, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ส.ค.)
-
CPI: คาดการณ์ 0.0% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM
-
CPI: คาดการณ์ 2.0% YoY; ก่อนหน้า 1.7% YoY
-
Core CPI: ก่อนหน้า 0.1% MoM
-
Core CPI: ก่อนหน้า 2.6% YoY
-
Median CPI: คาดการณ์ 3.1% YoY; ก่อนหน้า 3.1% YoY
-
Trimmed CPI: คาดการณ์ 3.0% YoY; ก่อนหน้า 3.0% YoY
13:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูลยอดค้าปลีก (ส.ค.)
-
Retail Sales: คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.5% MoM
-
Retail Control: คาดการณ์ 0.4% MoM; ก่อนหน้า 0.5% MoM
-
Retail Sales Ex Gas/Autos: ก่อนหน้า 0.2% MoM
-
Core Retail Sales: คาดการณ์ 0.4% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM
-
ดัชนีราคาส่งออก: ก่อนหน้า 2.2% YoY
-
ดัชนีราคานำเข้า: คาดการณ์ -0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.4% MoM
14:15 น. BST, สหรัฐฯ – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.)
-
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: ก่อนหน้า 1.43% YoY
-
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: คาดการณ์ 0.0% MoM; ก่อนหน้า -0.1% MoM
-
อัตราการใช้กำลังการผลิต: คาดการณ์ 77.4%; ก่อนหน้า 77.5%
14:15 น. BST, สหรัฐฯ – การผลิตภาคการผลิต (ส.ค.)
-
คาดการณ์ 0.0% MoM; ก่อนหน้า 0.0% MoM