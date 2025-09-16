อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และรายงาน CPI ของแคนาดา 📄

15:14 16 กันยายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างน่าสนใจ โดยมีรายงานสำคัญที่สุดได้แก่ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และรายงาน CPI ของแคนาดา

ยอดค้าปลีกอาจเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดของวันนี้ ท่ามกลางสัญญาณอ่อนแอของตลาดแรงงาน หากผู้บริโภคเริ่มอ่อนแรงลง จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการชะลอตัว ทั้งนี้ ตลาดคาดการณ์ว่ายอดค้าปลีกจะขยายตัวแบบ MoM

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ คาดว่าจะเกิดความผันผวนสูงกับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาตลาดอาจเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ เนื่องจากนักลงทุนจับตาการประชุมและแถลงข่าวของเฟดในวันพรุ่งนี้

ปฏิทินรายละเอียดวันนี้

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลการจ้างงาน

  • ค่าจ้างในยูโรโซน (Q2): คาดการณ์ 3.70% YoY; ก่อนหน้า 3.40% YoY

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ค.)

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: คาดการณ์ 1.7% YoY; ก่อนหน้า 0.2% YoY

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: คาดการณ์ 0.4% MoM; ก่อนหน้า -1.3% MoM

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW (ก.ย.)

  • ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW: คาดการณ์ 20.3; ก่อนหน้า 25.1

  • สภาวะปัจจุบัน ZEW: คาดการณ์ -75.0; ก่อนหน้า -68.6

13:00 น. BST, เยอรมนี – รองประธาน Buba Buch แถลง

13:30 น. BST, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ส.ค.)

  • CPI: คาดการณ์ 0.0% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM

  • CPI: คาดการณ์ 2.0% YoY; ก่อนหน้า 1.7% YoY

  • Core CPI: ก่อนหน้า 0.1% MoM

  • Core CPI: ก่อนหน้า 2.6% YoY

  • Median CPI: คาดการณ์ 3.1% YoY; ก่อนหน้า 3.1% YoY

  • Trimmed CPI: คาดการณ์ 3.0% YoY; ก่อนหน้า 3.0% YoY

13:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูลยอดค้าปลีก (ส.ค.)

  • Retail Sales: คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.5% MoM

  • Retail Control: คาดการณ์ 0.4% MoM; ก่อนหน้า 0.5% MoM

  • Retail Sales Ex Gas/Autos: ก่อนหน้า 0.2% MoM

  • Core Retail Sales: คาดการณ์ 0.4% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM

  • ดัชนีราคาส่งออก: ก่อนหน้า 2.2% YoY

  • ดัชนีราคานำเข้า: คาดการณ์ -0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.4% MoM

14:15 น. BST, สหรัฐฯ – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.)

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: ก่อนหน้า 1.43% YoY

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: คาดการณ์ 0.0% MoM; ก่อนหน้า -0.1% MoM

  • อัตราการใช้กำลังการผลิต: คาดการณ์ 77.4%; ก่อนหน้า 77.5%

14:15 น. BST, สหรัฐฯ – การผลิตภาคการผลิต (ส.ค.)

  • คาดการณ์ 0.0% MoM; ก่อนหน้า 0.0% MoM

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

18.09.2025
17:27

⌚GBPUSD ขยับขึ้นก่อนการตัดสินใจ BoE

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4%ในการประชุมวันนี้ และอาจส่งสัญญาณลดขนาดโครงการ Quantitative Tightening (QT) จาก 100 พันล้านปอนด์ เหลือ...

 17:26

ตลาดเด่นวันนี้ - BITCOIN

บิทคอยน์พุ่งกว่า 1% ทะลุ $117,000 ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่า และตลาดกำลังให้น้ำหนักว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก...

 17:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เคลมว่างงานสหรัฐฯ & การตัดสินใจ BoE

ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวาน โดย US100 เร่งขึ้นแรงหลังการ rollover การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นจุดโฟกัสในช่วงตลาดยุโรป ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ วันนี้ตลาดจับตายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก