สรุปข่าวเช้า

- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น
- สงครามในช่องแคบกาซาสิ้นสุดลง
- ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) อยู่ในความสนใจของเทรดเดอร์
- ดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากเมื่อวานตลาดถูกครอบงำโดยแรงขาย อย่างไรก็ตาม ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq 100 สามารถฟื้นกลับมาได้ส่วนหนึ่งของการขาดทุนก่อนปิดตลาดเมื่อวานนี้ หุ้นของ PepsiCo และ United Airlines ปรับตัวขึ้นระหว่าง 3% ถึง 4% หลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาส 3
- วันนี้นักลงทุนจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (เวลา 16:00 น.) รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด (Goolsbee, Musalem)
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลง 0.8% หลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฉุดดัชนีในญี่ปุ่นและจีนให้ร่วงลง ผู้ผลิตชิปของจีน SMIC ร่วงกว่า 7% หลังมีข่าวว่าโบรกเกอร์ได้ปรับอัตรามาร์จิ้นไฟแนนซ์ของหุ้นลงเหลือศูนย์ อ้างเหตุผลเรื่องมูลค่าหุ้นที่สูงเกินจริง ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีจีนในฮ่องกงกำลังมุ่งหน้าสู่สัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
- ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงานอย่างน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติลดลงเล็กน้อย ส่วนโลหะมีค่าทองคำทรงตัว ขณะที่เงิน (silver) ดีดตัวขึ้นอีก 1.4%
- จีนประกาศเมื่อวานว่าจะจำกัดการส่งออกสินค้าที่มีส่วนประกอบของวัสดุหรือโลหะจากจีน แม้เพียงเล็กน้อย รวมถึงแร่หายาก ซึ่งหมายความว่าการจำหน่ายต่อสินค้าที่มีชิ้นส่วนจากจีนจะต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาลปักกิ่ง
- โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าสหรัฐฯ อาจ “จำเป็นต้องหยุดการนำเข้าสินค้าจำนวนมหาศาลจากจีน” และยังระบุว่าสหรัฐฯ ได้เตรียมข้อเสนอที่ห้ามเครื่องบินของจีนที่บินเข้าสหรัฐฯ ใช้เส้นทางผ่านน่านฟ้ารัสเซีย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเปิดการสอบสวนบริษัทผู้ผลิตเราเตอร์และ Wi-Fi ของจีน TP-Link โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ
⏫🔝Silver พุ่ง 4%
DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก 📉