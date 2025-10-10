ข่าวเด่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนอร์เวย์ออกมาสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย

- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนอร์เวย์เดือนกันยายนออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย
- หลังประกาศตัวเลข ค่าเงิน USD/NOK ขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนอร์เวย์เดือนกันยายนออกมาที่ 3.6% เมื่อเทียบรายปี (YoY) สูงกว่าคาดที่ 3.5% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.5% ขณะที่เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) เพิ่มขึ้น 0.4% จากที่ลดลง -0.6% ในเดือนสิงหาคม
คู่เงิน USD/NOK ปรับตัวขึ้นในวันนี้ ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA50 (เส้นสีส้ม) ซึ่งเป็นระดับแนวต้านสำคัญ โดยอยู่บริเวณใกล้ระดับราคา 10.00 ที่เคยเป็นโซนราคาเด่นในอดีต
Source: xStation5
