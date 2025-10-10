ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูลผู้บริโภคสหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

-
ปฏิทินเศรษฐกิจเบาบาง จับตา UoM sentiment พร้อมถ้อยแถลงเฟด Goolsbee และ Musalem
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐของสหรัฐฯ ยังดำเนินต่อไป ทำให้มีข้อมูลเผยแพร่น้อยลง รายงานสำรวจจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนวันนี้จะช่วยสะท้อนผลกระทบของภาวะปิดหน่วยงานและความไม่แน่นอนในตลาดแรงงานต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ปฏิทินเศรษฐกิจ:
🇮🇹 8:00 น. GMT – อิตาลี: การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาด -0.4% m/m (ก่อนหน้า -0.4%)
🇨🇦 12:30 น. GMT – แคนาดา: รายงานตลาดแรงงาน
• อัตราว่างงานคาด 7.2% (ก่อนหน้า 7.1%)
• การจ้างงานคาด +5k (ก่อนหน้า -65.5k)
• ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยคาด 3.6% y/y (ก่อนหน้า 3.6%)
🇺🇸 14:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (UoM) เบื้องต้น
• ดัชนีหลักคาด 54 (ก่อนหน้า 55.1)
• ความคาดหวังทางเศรษฐกิจคาด 51.4 (ก่อนหน้า 51.7)
• สถานการณ์ปัจจุบันคาด 60.0 (ก่อนหน้า 60.4)
• คาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี: 3.7% (ก่อนหน้า 3.7%)
• คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี: 4.7% (ก่อนหน้า 4.7%)
เจ้าหน้าที่เฟดกล่าวสุนทรพจน์:
13:45 น. GMT — Austan Goolsbee
17:00 น. GMT — Alberto Musalem
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก 📉
ข่าวเด่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนอร์เวย์ออกมาสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย
สรุปข่าวเช้า
พาวเวลล์ไม่ปรากฏตัว ตลาดรอฟังถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก FOMC 💲