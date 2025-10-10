อ่านเพิ่มเติม
13:53 · 10 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูลผู้บริโภคสหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

  • ปฏิทินเศรษฐกิจเบาบาง จับตา UoM sentiment พร้อมถ้อยแถลงเฟด Goolsbee และ Musalem

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐของสหรัฐฯ ยังดำเนินต่อไป ทำให้มีข้อมูลเผยแพร่น้อยลง รายงานสำรวจจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนวันนี้จะช่วยสะท้อนผลกระทบของภาวะปิดหน่วยงานและความไม่แน่นอนในตลาดแรงงานต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ปฏิทินเศรษฐกิจ:

  • 🇮🇹 8:00 น. GMT – อิตาลี: การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาด -0.4% m/m (ก่อนหน้า -0.4%)

  • 🇨🇦 12:30 น. GMT – แคนาดา: รายงานตลาดแรงงาน
     • อัตราว่างงานคาด 7.2% (ก่อนหน้า 7.1%)
     • การจ้างงานคาด +5k (ก่อนหน้า -65.5k)
     • ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยคาด 3.6% y/y (ก่อนหน้า 3.6%)

  • 🇺🇸 14:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (UoM) เบื้องต้น
     • ดัชนีหลักคาด 54 (ก่อนหน้า 55.1)
     • ความคาดหวังทางเศรษฐกิจคาด 51.4 (ก่อนหน้า 51.7)
     • สถานการณ์ปัจจุบันคาด 60.0 (ก่อนหน้า 60.4)
     • คาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี: 3.7% (ก่อนหน้า 3.7%)
     • คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี: 4.7% (ก่อนหน้า 4.7%)

เจ้าหน้าที่เฟดกล่าวสุนทรพจน์:

  • 13:45 น. GMT — Austan Goolsbee

  • 17:00 น. GMT — Alberto Musalem

 

10 ตุลาคม 2025, 15:25

การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก 📉
10 ตุลาคม 2025, 13:51

ข่าวเด่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนอร์เวย์ออกมาสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย
10 ตุลาคม 2025, 13:49

สรุปข่าวเช้า
10 ตุลาคม 2025, 08:22

พาวเวลล์ไม่ปรากฏตัว ตลาดรอฟังถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก FOMC 💲

