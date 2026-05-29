ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาเงินเฟ้อเยอรมนี CPI แล้ว DE40 จะไปทางไหนต่อ? (29.05.2026)

ตลาดวันนี้จับตาข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนีเป็นหลัก โดยเฉพาะตัวเลขแรงงานและเงินเฟ้อ ซึ่งอาจมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางนโยบายของ ECB ในการประชุมครั้งถัดไป ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักเกือบ 85% ว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 25bps ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อทั้งนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบาย

ช่วงเช้า ตลาดจะติดตามข้อมูลแรงงานของเยอรมนี โดยคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 6.4% ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานอาจเพิ่มขึ้น 10,000 ราย เทียบกับ 20,000 รายก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์สำคัญจะอยู่ในช่วงบ่ายกับตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนี:

  • CPI YoY คาดชะลอลงเล็กน้อยสู่ 2.8% จาก 2.9%

  • HICP YoY คาดทรงตัวที่ 2.9%

หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด อาจยิ่งหนุนมุมมองว่า ECB จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อ แม้เศรษฐกิจยุโรปเริ่มชะลอตัว ซึ่งอาจกดดันดัชนี DE40 ได้ในระยะสั้น

📅 Economic Calendar

ยุโรป

  • 07:00 GMT – สวิตเซอร์แลนด์: KOF Leading Indicator

  • 07:00 GMT – สเปน: CPI เบื้องต้น YoY / MoM

เยอรมนี

  • 07:55 GMT – อัตราว่างงาน

  • 07:55 GMT – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงาน

  • 12:00 GMT – CPI เบื้องต้น YoY

  • 12:00 GMT – HICP เบื้องต้น YoY / MoM

อิตาลี

  • 08:00 GMT – อัตราว่างงาน

  • 09:00 GMT – CPI และ HICP เบื้องต้น

  • 10:00 GMT – GDP ไตรมาสล่าสุด

อเมริกาเหนือ

  • 12:30 GMT – GDP แคนาดา

  • 12:30 GMT – US Wholesale Inventories

  • 12:30 GMT – US Trade Balance

  • 12:30 GMT – Chicago PMI

🎤 จับตาถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง

  • Andrew Bailey (BoE)

  • Fabio Panetta (ECB)

  • Adriana Kugler (Fed)

  • John Williams (Fed)

📈 วิเคราะห์ทางเทคนิค DE40 (D1)

ดัชนี DE40 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง หลังฟื้นตัวเกือบเต็มจากการปรับฐานช่วงมีนาคม–เมษายน และกำลังกลับมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 25,200 จุด

แนวโน้มและ EMA

  • ราคายังคงอยู่เหนือ EMA50 (24,620)

  • และเหนือ EMA200 (24,215)

  • EMA50 ยังอยู่เหนือ EMA200 ชัดเจน สะท้อนโครงสร้าง bullish เต็มตัว

  • ราคาเดินหน้าทำ Higher High และ Higher Low ต่อเนื่อง

แนวต้านสำคัญ
25,200 – 25,350 จุด

เป็นโซน All-Time High ที่ตลาดทดสอบหลายครั้งในเดือนพฤษภาคม หากเบรกผ่านได้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางสู่รอบขาขึ้นใหม่

MACD

  • ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์

  • Histogram เริ่มขยายตัวขึ้นอีกครั้ง

  • สะท้อน momentum ฝั่งซื้อยังแข็งแรง

RSI

  • ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 60

  • ยังไม่เข้าสู่ Overbought

  • เปิดพื้นที่ให้ตลาดขึ้นต่อได้

แนวรับสำคัญ

  • 24,900 – 25,000

  • 24,600 (EMA50)

  • 24,200 (EMA200)

แนวต้านสำคัญ

  • 25,250 – 25,350

  • 25,500

  • 26,000

Scenario
หาก DE40 ยืนเหนือ 25,000 และทะลุ 25,300 ได้ มีโอกาสเข้าสู่ช่วง price discovery พร้อมเป้าหมายถัดไปบริเวณ 25,500–26,000 จุด

แต่หากไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดเดิมได้ อาจเกิดแรงขายทำกำไร โดยแนวรับแรกอยู่ที่ 24,900–25,000 และหากหลุด 24,600 จะเริ่มเป็นสัญญาณอ่อนแรงของแนวโน้มขาขึ้น

โดยรวม DE40 ยังคงเป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในเชิงเทคนิค และตราบใดที่ราคายังยืนเหนือ 24,600 ได้ แนวโน้มหลักยังคงให้น้ำหนักไปทางการขึ้นต่อและการทำ New All-Time High รอบใหม่

Source: xStation5

29 พฤษภาคม 2026, 13:18

