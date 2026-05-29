ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาเงินเฟ้อเยอรมนี CPI แล้ว DE40 จะไปทางไหนต่อ? (29.05.2026)

ตลาดวันนี้จับตาข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนีเป็นหลัก โดยเฉพาะตัวเลขแรงงานและเงินเฟ้อ ซึ่งอาจมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางนโยบายของ ECB ในการประชุมครั้งถัดไป ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักเกือบ 85% ว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 25bps ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อทั้งนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบาย
ช่วงเช้า ตลาดจะติดตามข้อมูลแรงงานของเยอรมนี โดยคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 6.4% ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานอาจเพิ่มขึ้น 10,000 ราย เทียบกับ 20,000 รายก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์สำคัญจะอยู่ในช่วงบ่ายกับตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนี:
-
CPI YoY คาดชะลอลงเล็กน้อยสู่ 2.8% จาก 2.9%
-
HICP YoY คาดทรงตัวที่ 2.9%
หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด อาจยิ่งหนุนมุมมองว่า ECB จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อ แม้เศรษฐกิจยุโรปเริ่มชะลอตัว ซึ่งอาจกดดันดัชนี DE40 ได้ในระยะสั้น
📅 Economic Calendar
ยุโรป
-
07:00 GMT – สวิตเซอร์แลนด์: KOF Leading Indicator
-
07:00 GMT – สเปน: CPI เบื้องต้น YoY / MoM
เยอรมนี
-
07:55 GMT – อัตราว่างงาน
-
07:55 GMT – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงาน
-
12:00 GMT – CPI เบื้องต้น YoY
-
12:00 GMT – HICP เบื้องต้น YoY / MoM
อิตาลี
-
08:00 GMT – อัตราว่างงาน
-
09:00 GMT – CPI และ HICP เบื้องต้น
-
10:00 GMT – GDP ไตรมาสล่าสุด
อเมริกาเหนือ
-
12:30 GMT – GDP แคนาดา
-
12:30 GMT – US Wholesale Inventories
-
12:30 GMT – US Trade Balance
-
12:30 GMT – Chicago PMI
🎤 จับตาถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง
-
Andrew Bailey (BoE)
-
Fabio Panetta (ECB)
-
Adriana Kugler (Fed)
-
John Williams (Fed)
📈 วิเคราะห์ทางเทคนิค DE40 (D1)
ดัชนี DE40 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง หลังฟื้นตัวเกือบเต็มจากการปรับฐานช่วงมีนาคม–เมษายน และกำลังกลับมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 25,200 จุด
แนวโน้มและ EMA
-
ราคายังคงอยู่เหนือ EMA50 (24,620)
-
และเหนือ EMA200 (24,215)
-
EMA50 ยังอยู่เหนือ EMA200 ชัดเจน สะท้อนโครงสร้าง bullish เต็มตัว
-
ราคาเดินหน้าทำ Higher High และ Higher Low ต่อเนื่อง
แนวต้านสำคัญ
25,200 – 25,350 จุด
เป็นโซน All-Time High ที่ตลาดทดสอบหลายครั้งในเดือนพฤษภาคม หากเบรกผ่านได้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางสู่รอบขาขึ้นใหม่
MACD
-
ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์
-
Histogram เริ่มขยายตัวขึ้นอีกครั้ง
-
สะท้อน momentum ฝั่งซื้อยังแข็งแรง
RSI
-
ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 60
-
ยังไม่เข้าสู่ Overbought
-
เปิดพื้นที่ให้ตลาดขึ้นต่อได้
แนวรับสำคัญ
-
24,900 – 25,000
-
24,600 (EMA50)
-
24,200 (EMA200)
แนวต้านสำคัญ
-
25,250 – 25,350
-
25,500
-
26,000
Scenario
หาก DE40 ยืนเหนือ 25,000 และทะลุ 25,300 ได้ มีโอกาสเข้าสู่ช่วง price discovery พร้อมเป้าหมายถัดไปบริเวณ 25,500–26,000 จุด
แต่หากไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดเดิมได้ อาจเกิดแรงขายทำกำไร โดยแนวรับแรกอยู่ที่ 24,900–25,000 และหากหลุด 24,600 จะเริ่มเป็นสัญญาณอ่อนแรงของแนวโน้มขาขึ้น
โดยรวม DE40 ยังคงเป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในเชิงเทคนิค และตราบใดที่ราคายังยืนเหนือ 24,600 ได้ แนวโน้มหลักยังคงให้น้ำหนักไปทางการขึ้นต่อและการทำ New All-Time High รอบใหม่
Source: xStation5
สรุปตลาดเช้า: น้ำมันปรับตัวลง ขณะที่ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง (29.05.2026)
Natural Gas ปรับตัวขึ้นประมาณ 6%
BREAKING: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
📈 Nasdaq ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนกลุ่มซอฟต์แวร์