ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
🇩🇪 เยอรมนี
08:55 GMT – อัตราว่างงาน: 6.3% คาดการณ์, 6.3% ก่อนหน้า
09:00 GMT – CPI รัฐ North Rhine: YoY 2.3% ก่อนหน้า (MoM 0.4% ก่อนหน้า)
13:00 GMT – CPI เยอรมนี (YoY): 2.4% คาดการณ์, 2.3% ก่อนหน้า
13:00 GMT – CPI เยอรมนี (MoM): -0.2% คาดการณ์, 0.3% ก่อนหน้า
🇮🇹 อิตาลี
09:00 GMT – GDP ไตรมาสสุดท้าย:
• YoY: 0.4% คาดการณ์, 0.4% ก่อนหน้า
• QoQ: 0% คาดการณ์, 0% ก่อนหน้า
🇨🇦 แคนาดา
13:30 GMT – GDP:
• QoQ: 0.5% คาดการณ์, ก่อนหน้าคือ -1.6%
• MoM: 0.2% คาดการณ์, ก่อนหน้า -0.3%
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น
สรุปข่าวเช้า