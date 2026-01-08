อ่านเพิ่มเติม
08:47 · 8 มกราคม 2026

โลหะวิกฤติ (Critical Metals) กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการเก็งกำไรในกรีนแลนด์ 🔎

Critical Metals
หุ้น
CRML.US, Critical Metals Corp
-
-

หุ้น Critical Metals กลับมาพุ่งแรงอีกครั้ง 🚀

หุ้น Critical Metals Corp ปรับตัวขึ้นอีก 7% ในวันนี้ ทำให้การฟื้นตัวรวมสูงกว่า 80% แรงหนุนหลักมาจากความสนใจของสหรัฐฯ ต่อกรีนแลนด์ที่กลับมาอีกครั้ง

เหตุผลสำคัญ:

  • Critical Metals ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง กรีนแลนด์และสหรัฐฯ เนื่องจากสินทรัพย์หลักคือ โครงการเหมืองโลหะหายาก Tanbreez ในกรีนแลนด์

  • การอนุญาต การส่งออก และความยั่งยืนของโครงการขึ้นอยู่กับ หน่วยงานกำกับดูแลของกรีนแลนด์และเดนมาร์ก

  • ลูกค้าเป้าหมาย ผู้สนับสนุนด้านการเงิน และการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์คาดว่าจะมาจาก สหรัฐฯ เป็นหลัก

สถานการณ์ปัจจุบัน:

  • มูลค่าบริษัทส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ กรีนแลนด์–สหรัฐฯ

  • ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ใกล้ชิดสามารถปลดล็อกการเงินและความต้องการสินค้า

  • ขณะที่ความตึงเครียดทางการทูตหรือความไม่แน่นอนทางการเมือง อาจชะลอการพัฒนาโครงการและเพิ่มความเสี่ยง

ประเด็นเชิงนโยบาย:

  • ทำเนียบขาว ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณา “ตัวเลือกหลายด้าน” เกี่ยวกับการเข้าซื้อกรีนแลนด์ รวมถึงการใช้กำลังทหารสหรัฐฯ

  • ผู้นำยุโรปออกแถลงการณ์สนับสนุนเดนมาร์กและกรีนแลนด์ เน้นเรื่อง อธิปไตยและบูรณภาพดินแดน ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

  • พันธมิตร NATO เตือนว่าการใช้กำลังทหารสหรัฐฯ อาจทำให้พันธมิตรไม่มั่นคง

เชิงกลยุทธ์ของ Critical Metals:

  • วางตัวเป็น ซัพพลายเออร์ตะวันตกของวัตถุดิบสำคัญ ภายในพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ขยายตัว

  • Tanbreez ถือเป็นหนึ่งในแหล่งแร่หายากที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การปรับตัวขึ้นล่าสุดสะท้อน การเก็งกำไรใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสกัดทรัพยากรในกรีนแลนด์ — ลักษณะเดียวกับช่วงเปลี่ยนเดือนกันยายน-ตุลาคมปีที่ผ่านมา

9 มกราคม 2026, 15:42

สรุปข่าวเช้า
9 มกราคม 2026, 08:56

Micron ทุ่มพันล้านดอลลาร์กับ AI: ปัจจัยขับเคลื่อน Supercycle ของเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่ 📈
9 มกราคม 2026, 08:41

หุ้นกองทัพจะช่วยพยุงตลาดหุ้นยุโรปต่อไปได้หรือไม่❓
9 มกราคม 2026, 08:38

Nvidia และจีน: โอกาสทำเงินและเติบโตมหาศาล!📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก