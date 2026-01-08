โลหะวิกฤติ (Critical Metals) กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการเก็งกำไรในกรีนแลนด์ 🔎

หุ้น Critical Metals กลับมาพุ่งแรงอีกครั้ง 🚀
หุ้น Critical Metals Corp ปรับตัวขึ้นอีก 7% ในวันนี้ ทำให้การฟื้นตัวรวมสูงกว่า 80% แรงหนุนหลักมาจากความสนใจของสหรัฐฯ ต่อกรีนแลนด์ที่กลับมาอีกครั้ง
เหตุผลสำคัญ:
-
Critical Metals ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง กรีนแลนด์และสหรัฐฯ เนื่องจากสินทรัพย์หลักคือ โครงการเหมืองโลหะหายาก Tanbreez ในกรีนแลนด์
-
การอนุญาต การส่งออก และความยั่งยืนของโครงการขึ้นอยู่กับ หน่วยงานกำกับดูแลของกรีนแลนด์และเดนมาร์ก
-
ลูกค้าเป้าหมาย ผู้สนับสนุนด้านการเงิน และการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์คาดว่าจะมาจาก สหรัฐฯ เป็นหลัก
สถานการณ์ปัจจุบัน:
-
มูลค่าบริษัทส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ กรีนแลนด์–สหรัฐฯ
-
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ใกล้ชิดสามารถปลดล็อกการเงินและความต้องการสินค้า
-
ขณะที่ความตึงเครียดทางการทูตหรือความไม่แน่นอนทางการเมือง อาจชะลอการพัฒนาโครงการและเพิ่มความเสี่ยง
ประเด็นเชิงนโยบาย:
-
ทำเนียบขาว ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณา “ตัวเลือกหลายด้าน” เกี่ยวกับการเข้าซื้อกรีนแลนด์ รวมถึงการใช้กำลังทหารสหรัฐฯ
-
ผู้นำยุโรปออกแถลงการณ์สนับสนุนเดนมาร์กและกรีนแลนด์ เน้นเรื่อง อธิปไตยและบูรณภาพดินแดน ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
-
พันธมิตร NATO เตือนว่าการใช้กำลังทหารสหรัฐฯ อาจทำให้พันธมิตรไม่มั่นคง
เชิงกลยุทธ์ของ Critical Metals:
-
วางตัวเป็น ซัพพลายเออร์ตะวันตกของวัตถุดิบสำคัญ ภายในพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ขยายตัว
-
Tanbreez ถือเป็นหนึ่งในแหล่งแร่หายากที่ใหญ่ที่สุดในโลก
การปรับตัวขึ้นล่าสุดสะท้อน การเก็งกำไรใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสกัดทรัพยากรในกรีนแลนด์ — ลักษณะเดียวกับช่วงเปลี่ยนเดือนกันยายน-ตุลาคมปีที่ผ่านมา
