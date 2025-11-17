🪙 Crypto News: Bitcoin พยายามหยุดแรงขาย 📌 กระแสเงินไหลออกจาก ETF ยังคงกดดันตลาดคริปโต

คริปโตเปิดตลาดวันจันทร์ด้วยการปรับตัวลดลง โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา Bitcoin ร่วงลงใกล้ระดับ 92,500 ดอลลาร์ ทำให้กำไรตั้งแต่ต้นปีหายไปทั้งหมด ขณะที่ Ethereum ร่วงกลับต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แรงขายถูกแรงซื้อคืนบางส่วนหลัง sentiment ดีขึ้นในตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐฯ และช่วงเอเชียก็ไม่ได้เห็นแรงขายหนักเพิ่มเติม
ตามข้อมูลจาก CoinGlass ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดคริปโตมีการลิควิดมากกว่า 620 ล้านดอลลาร์ โดยเกือบ 70% มาจากโพซิชัน Long ของ BTC และ ETH แรงกดดันหลักมาจาก กระแสเงินไหลออกของ US spot ETFs ที่เพิ่มขึ้น และจากมุมมอง “วัฏจักร 4 ปี” ที่ชี้ว่า ระดับ 126,000 ดอลลาร์อาจเป็นจุดสูงสุดของ Bitcoin ในรอบขาขึ้นนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13/11/2025 ETF สหรัฐฯ บันทึกเงินไหลออกรวมเกือบ 870 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นระดับสูงสุดอันดับ 2 ในประวัติการณ์
การร่วงของ Bitcoin ครั้งนี้มีลักษณะคล้ายการปรับฐานสองครั้งก่อนหน้าที่เกิดขึ้นในรอบตลาดกระทิงเดียวกัน (ตามที่เห็นในกราฟ) สิ่งที่ทำให้นักลงทุนกังวลคือ การขายแบบ “แรงและรวดเร็ว” แต่ ไม่มีสัญญาณสะสมแบบกว้างตลาด ทำให้ narrative ยอดนิยม “ซื้อเมื่อย่อตัว (buy the dip)” ถูกสั่นคลอน
ในขณะเดียวกัน กระแสเงินจาก ETF ก็สร้างแรงกดดันเพิ่มเติม:
กองทุนต่าง ๆ ขาย BTC มากขึ้นและอย่างต่อเนื่องตลอดการปรับฐาน ซึ่งกระทบ sentiment ระยะสั้นและทำให้นักลงทุนตั้งคำถามต่อความต้องการของสถาบันในระยะถัดไป
ข้อมูลจากตลาดออปชันและฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่า กิจกรรมเก็งกำลังก็เย็นลง ด้านข้อมูลออนเชนจาก CryptoQuant และ Glassnode แสดงให้เห็นว่า อุปสงค์อ่อนแรงและยังไม่มีปัจจัยบวกที่ชัดเจน
ไมเคิล เซย์เลอร์ ซีอีโอของ Strategy ยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่า บริษัท — ที่ถือครอง BTC กว่า 640,000 เหรียญ — ได้ซื้อเพิ่มอีก โดยคาดว่าจะเปิดเผยในวันนี้ พร้อมปฏิเสธข่าวลือเรื่องขายมากกว่า 40,000 BTC
🟥 ETFs กำลังขาย Bitcoin
ETF Bitcoin ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลออกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ผ่านมา โดย IBIT ของ BlackRock — ที่เคยเป็นหนึ่งในกองทุนที่ซื้อสะสม Bitcoin หนักที่สุด — กลายเป็นผู้ขายหลัก ตลาดเริ่มกังวลมากขึ้น เพราะพฤติกรรมของ ETF ถือเป็นตัวกำหนดทิศทางภาพใหญ่ของคริปโต
แม้ราคาจะร่วงแรงจากจุดสูงสุด แต่กองทุน ยังไม่ “ซื้อเมื่อราคาย่อตัว” และเลือกขายแทนการสะสม
ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
สำหรับ Ethereum กระแสเงินไหลออกจาก ETF เกิดขึ้นแทบทุกวันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม และแรงขายในวอลล์สตรีทยิ่งทำให้แนวโน้มนี้เด่นชัดขึ้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เพียงบั่นทอนความคาดหวังต่อพฤติกรรมของ ETF ในอนาคต แต่ยังส่งผลกระทบต่อ “เฟสที่สอง” ของตลาดกระทิง — ช่วงที่ตามสถิติแล้ว Ethereum มักจะให้ผลตอบแทนเหนือกว่า Bitcoin อีกด้วย
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
กราฟ Bitcoin และ Ethereum (กรอบเวลา Daily)
Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาขึ้นระยะยาว แต่การขาดปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกในระยะสั้น — โดยเฉพาะกระแสเงินไหลเข้าจาก ETF — ทำให้ sentiment อ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด ราคาปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA 200 วันประมาณ 15% และกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใน…
lower part of the channel. A break below $90,000 could signal a more durable trend reversal.
ที่มา: xStation5
Ethereum ร่วงลงเกือบ 40% จากจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) โดยระยะห่างจากเส้น EMA 200 วัน ใกล้เคียงกับ Bitcoin — ประมาณ 15% ระดับสำคัญที่ Ethereum ต้องยืนกลับให้ได้อยู่ที่ราว 3,600 ดอลลาร์;
หากราคาหลุดต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์ อาจกระตุ้นแรงขายต่อเนื่อง (cascade sell-off) ลงสู่โซน 2,700 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยเกิดปฏิกิริยาราคามาก่อนหน้านี้
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
📌 ราคาข้าวโกโก้พยายามทรงตัว หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
🗽 นาย Barkin จาก Fed กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ร่วงสู่ 1.157
📌 US500 ร่วง 1%